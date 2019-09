Jumapae aplica cobros irregulares a usuarios que pagan el aÃ±o completo: Canaco

Jumapae aplica cobros irregulares a usuarios que pagan el año completo: Canaco

José Luis González Sánchez denuncia que la paramunicipal aplica cobros por supuestos consumos excesivos, a personas que pagaron en una sola emisión los 12 meses

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ No sólo deben revisarse recibos de agua que no se cobran adecuadamente a empresas, partidos políticos o instituciones, sino los cobros irregulares que durante esta administración pública está haciendo la Jumapae a los ciudadanos, demandó José Luis González Sánchez.

“Quien pone las tarifas es la Jumapae, los usuarios no son responsables de ello, pero creo que entre el Alcalde (Emmett Soto Grave) y el gerente (José Manuel Grave Inda) no existe una buena coordinación o comunicación, porque quienes están sufriendo ahora de cobros irregulares o ilegales son los ciudadanos”, dijo el delegado de Canaco en Escuinapa.

Los cobros que se están haciendo son principalmente a usuarios que pagan el año total de agua potable, entre ellos, dijo, está él, quien pese a haber pagado todo el año de agua, se le está haciendo un cobro extra por ‘consumo excesivo’ por casi 700 pesos.

Es un cobro que se le hace a su domicilio, igual que a otros domicilios y el supuesto ‘consumo excesivo’ no tiene una medición, pues no se tiene implementado eso, algunos ciudadanos tienen cobros por 2 mil ó mil 500 pesos.

Cuando se acude a la Jumapae no hay quien dé respuestas, sólo les dicen que es algo que deben pagar, pero no hay una explicación de la razón para ello, manifestó.

Esto es una irregularidad o ilegalidad, pues como usuarios pagaron la tarifa correspondiente a 12 meses, no hay una razón para que se les tenga como morosos o que tengan que pagar un servicio.

“No me lo cuenta nadie, a mí me está pasando, llega un recibo con un cobro cuando se pagó la totalidad del año, los usuarios no tenemos la culpa de que hayan modificado esos cobros, cuando se les paga el año lo reciben sin problema”, señaló.

Si los partidos políticos están recibiendo un cobro menor o algunas otras dependencias o empresas, primero se debió buscar la manera de que se resolviera con el diálogo, pues esas dependencias están pagando el servicio de acuerdo a como tienen establecida la tarifa, y eso no es responsabilidad de ellos, sino de la propia paramunicipal.