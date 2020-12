Jumapae despide a líder sindical; él dice que está de vacaciones

Julio César Rivera Garibaldi dijo desconocer haber sido despedido, pues se encuentra de vacaciones y regresa hasta enero

Carolina Tiznado

23/12/2020 | 11:13 AM

ESCUINAPA._ El secretario general de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, fue despedido como trabajador de la paramunicipal, informó el gerente general, Geovanni Saracco Martínez.

“Sí se encuentra en ese estatus (despedido) debido a algunas irregularidades, algunas cosas, como trabajador de la Junta”, dijo el funcionario.

Manifestó que el 15 de diciembre el dirigente y trabajador fue despedido de sus labores por irregularidades que se detectaron, de las cuales el funcionario no dio detalles ni especificó de qué se trataban.

- ¿Es por las protestas que el Sindicato ha realizado por las faltas de pagos, de aguinaldo?

- Para nada. Son cosas diferentes, de trabajo, de sus actividades diarias.

Con el despido del dirigente suman 11 trabajadores sindicalizados que han sido despedidos de enero a la fecha.

De estos, dos fueron reinstalados debido a las necesidades de trabajo y ocho se mantienen con demandas laborales.

De acuerdo con empleados de la Jumapae, desde que Saracco Martínez asumió la gerencia en marzo, han sido contratados alrededor de 10 personas de confianza, en puestos principalmente de oficina.

El funcionario había presumido una excelente relación con el Sindicato de la Jumapae, lo cual era corroborado por el dirigente de la organización, pero éste señaló el pasado fin de semana la falta de palabra del funcionario, al no cumplir con el convenio de pago del aguinaldo 2020, que estaba estipulado que sería el 19 de diciembre.

Con la falta de pago del aguinaldo que legalmente da como plazo el 20 de diciembre para otorgarse, suman dos años sin pago de esta prestación a los trabajadores de Jumapae.

ESTOY DE VACACIONES: RIVERA GARIBALDI

El dirigente del Sindicato de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, dijo desconocer haber sido despedido, pues se encuentra de vacaciones y regresa hasta enero.

“Salí de vacaciones desde el 7 de diciembre, regreso en enero, a mí no se me ha notificado un despedido, ya que me lo den por escrito, sabré las razones”, dijo.

Su puesto es como chofer y encargado del camión de desazolve, cargo que desempeñaba de manera normal, pues revisaba planos de todo el sistema de drenaje, de las líneas en mal estado, de las líneas nuevas, de las válvulas.

Como dirigente mantiene su exigencia del pago de aguinaldo y considera que es por un derecho que tienen los trabajadores, que se cumpla con lo que legalmente les corresponde y con un acuerdo firmado durante el emplazamiento a huelga que se tenía en noviembre.