Jumapae pagará $1.7 millones por demanda perdida

El consejo llegó al acuerdo de pagar el resto del adeudo en 24 meses, de 50 mil pesos cada uno, además de los 61 mil pesos que ya se entregaron, dice Giovanni Saracco

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _Con pagos que comprometen por lo menos el primer año de la próxima administración pública, el Consejo de Jumapae aprobó hacer frente a la demanda del ex gerente de la paramunicipal, Juan Manuel Salas Moreno.

En sesión realizada el lunes, el Consejo avalí el pago de 1.7 millones de pesos a los que llegó el laudo del ex gerente, que meses atrás había embargado una cuenta de la paramunicipal por 500 mil pesos.

“La demanda ya estaba concluida, son un millón 700 mil pesos los que se tienen que pagar, él (Juan Manuel Salas) ya se había cobrado 500 mil pesos de una cuenta que embargó”, dijo el actual gerente, Geovanni Saracco Martínez.

El consejo, indicó, llegó al acuerdo de pagar el resto del adeudo en 24 meses, de 50 mil pesos cada uno, además de los 61 mil pesos que ya se entregaron.

Era necesario llegar a ese acuerdo, para que el adeudo no continúe creciendo, había que darle fin a ello, pues además en caso de no pagar, el gerente en turno podía ir a la cárcel por desacato a la sentencia dictada por un Juez, manifestó.

“Nos ‘pega duro’ el tener que pagar este dinero, porque es mucho y apenas estábamos controlando algunos problemas financieros, cuando llega esto”, señaló.

No se podía hacer nada más, era pagar y ya, por lo que se decidió dialogar con el ex gerente, para que éste accediera a que el pago se le otorgará en periodos de meses, pues la paramunicipal no tenía el recurso completo para entregárselo.

Juan Manuel Salas Moreno demandó a la Jumapae en 2006 al ser despedido en el periodo del Presidente interino David Oceguera Ramos.

En ese entonces argumentó que nunca se le notificó el despido y tampoco fue recibido por Oceguera Ramos, por lo que demandó por despido injustificado.