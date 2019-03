Jumapae sufrió 4 cortes de energía eléctrica en los acueductos, dice Juan Manuel Grave

El gerente de la paramunicipal de Escuinapa, comentó que estos cortes afectan el suministro de agua potable en el municipio

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La semana pasada la Jumapae tuvo cuatro suspensiones de energía en los acueductos, lo que ocasionó fallas en el suministro de agua en la ciudad, informó Juan Manuel Grave Inda.

“Se ha estado pagando la energía, pero quieren que paguemos todo, debemos solo un mes, nos cortaron el servicio martes, miércoles, jueves y viernes” dijo el gerente de la paramunicipal.

Informó que la suspensión de energía eléctrica se daba entre 4 y 6 horas, lo que generó problemas de suministro de agua potable en los hogares del municipio.

Manifestó que la Comisión Federal de Electricidad desea que se pague los convenios referentes a la administración pasada, pues el convenio que se dejó era hasta febrero.

Esta administración, señaló, sólo adeuda 505 mil pesos por energía y lo demás se va abonando.

Por lo que desconoce las razones para que la CFE haya hecho estas suspensiones de energía en los acueductos, las cuales no se pudieron evitar.

Informó que no hicieron uso de la fuerza pública para impedir estos cortes de energía, pues antes se hizo porque no había dinero para pagar y cuando se hicieron los convenios de pago consideraron que ya no tendrían problemas.

Sin embargo, al continuar con esta situación, han solicitado al Gobierno del Estado que medie en este problema, pues no se puede seguir con esta situación.

“El calor ya empieza a sentirse y no podemos estar con estas suspensiones de energía, vamos a esperar que Gobierno del Estado nos apoye” dijo.

Los mantos freáticos están sin problema, indicó, estos tienen aún capacidad de abasto, el único problema de fallas en el suministro ha sido la suspensión de energía eléctrica a los acueductos.