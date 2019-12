Jumapag debe $216 millones a Infonavit y a Conagua

Reconoce la Alcaldesa Aurelia Leal López que la paramunicipal está con respiración artificial, envuelta en una severa crisis financiera que no les da ni para pagar a sus empleados ni para dar los servicios que requieren los usuarios

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Tan solo en derechos de agua y en fondo de vivienda, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave arrastra una deuda de aproximadamente 216 millones de pesos, informó Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal de Guasave reconoció que la paramunicipal en este momento tiene respiración artificial, con una crisis financiera que no le alcanza para pagar a los empleados ni para prestar los servicios que requiere la ciudadanía.

“La Junta del Agua Potable tiene deudas con todos, está recibiendo oxígeno artificial, está en crisis tremenda, no da ni para pagarle a los empleados ni para darle los servicios que requiere la ciudadanía”, indicó.

“Estuve en Conagua para ver los derechos del agua, se deben 126 millones de pesos, desde 2011 con Ramón Barajas no se paga”.

La Alcaldesa explicó que con los derechos del agua los organismos operadores tienen las facilidades y la oportunidad de que les otorguen proyectos de drenaje o maquinaria, pero al no estar al corriente en los pagos no pueden acceder a ese tipo de apoyos.

“Y la mayoría de los municipios de Sinaloa están sin accesar a esos recursos porque no están al corriente”, manifestó.

“Podemos negociar, yo ya pregunté, podemos hacer una quita del 50 por ciento y ese dinero se regresa en obras”.

A esa deuda con la Comisión Nacional del Agua se suma un rezago de 90 millones de pesos que tienen con el Infonavit, que también se viene arrastrando de administraciones pasadas, indicó.

“Lo de la crisis del Infonavit cuestionamos a la gerente de por qué no se estaba haciendo el descuento y no se les estaba otorgando, dice que porque simple y sencillamente no hay el recurso”, comentó.

Ante esta situación, Leal López destacó que está de acuerdo en que el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa pueda hacerse cargo de cobrar los servicios de la Jumapag e incluso el predial urbano, previa propuesta y análisis del planteamiento que hace dicha dependencia.

“Prefiero que sea por la vía que nos están planteando ahorita (el SATES) que por un despacho, porque sería erogar recursos y gastos y no te dan los beneficios que a veces se comprometen”, aseveró.

Leal López indicó que una decisión de esa magnitud tendrá que pasarse por el Cabildo, por lo que esperarán la propuesta formal de parte del SATES y si es en beneficio de las finanzas del Ayuntamiento y de la Jumapag, no tienen problemas en aceptarla.