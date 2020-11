Jumapag y CFE, en estira y afloja por deuda de electricidad

La paraestatal pide pago inicial de $5.9 millones y mensualidades de $1.9 millones, pero la Alcaldesa de Guasave ofrece abonos de $1.5 millones al mes, sin pago inicial; la deuda es de casi $24 millones

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Este miércoles se reunieron representantes de la Comisión Federal de Electricidad con autoridades municipales y de la Jumapag para tratar el tema del adeudo de casi 24 millones de pesos que arrastra la paramunicipal por consumo de energía eléctrica, pero siguen en el estira y afloja sin alcanzar un acuerdo.

Entrevistada después de la reunión privada en la que estuvieron Iván Ortiz López, responsable de Procesos CFE, y el superintendente de la zona, Carlos Armando Cerecer Castro, la Alcaldesa Aurelia Leal López detalló que la propuesta que les hace la paraestatal es que Jumapag dé un pago inicial de 5 millones 900 mil pesos y liquide el resto del adeudo con mensualidades de un millón 800 mil pesos.

“Nosotros les decimos que no tenemos para la propuesta inicial, les podemos dar un millón 500 mil pesos mensuales que provienen del Ayuntamiento”, comentó.

La Presidenta Municipal subrayó que los representantes de CFE les pidieron firmar en esta misma reunión la contrapropuesta que planteó la Jumapag, pero no lo hicieron porque gestionarán ante autoridades centrales la condonación de los intereses que ha generado este pasivo, con lo que bajaría el monto a pagar.

“Querían que firmáramos convenio ahorita con esa cantidad, pero no podemos porque todavía nos están cobrando intereses y no estamos en condiciones de pagar todo ese dinero de un jalón, estamos dispuestos a seguir abonando, pero no podemos pagar todo de un jalón porque no hay condiciones, vienen los aguinaldos, vienen los salarios para los trabajadores de la Junta, la cloración, una serie de problemas que no podemos solventar todas las exigencias que nos vienen solicitando”, aseveró.

Leal López adelantó que probablemente se reúnan de nuevo el jueves de la próxima semana, a ver si para entonces se alcanzan los acuerdos que permita firmar el convenio de pago.

Aseguró que han logrado avanzar en este tema y prueba de ello es que después de que CFE cortó el suministro de energía eléctrica por segunda ocasión en algunos sistemas de la Jumapag, ya no han intentado de nuevo suspenderles el servicio.