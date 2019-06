Jumapam anuncia que el agua tardará en volver a las casas este día

Confirma gerente de la paramunicipal retrasos en los trabajos de conexión de tanques, por lo que tuvieron que hacer adecuaciones para lograr el éxito de las reparaciones

Sheila Arias

11/06/2019 | 10:27 AM

MAZATLÁN._ El gerente general de Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, confirmó que habrá un retraso en el desabasto de agua en toda la ciudad porque las piezas no quedaron a la medida para conectar los tanques 4200 y 5000, ubicados en la Colonia Flores Magón, los principales del puerto.

Pidió comprensión a la población, lo que sí aseguró es que antes de mediodía concluirán los trabajos y comenzará el rebombeo.

"No son exactos los moldes que se usaban, ahorita hay tanques en el Centro que siguen llenos y sigue el servicio, pero el desabasto de la potabilizadora es para toda la ciudad, aunque hay tanques con agua y esos siguen, pero en dos horas queda", comentó.

Y explicó el motivo del retraso, incluso así lo han comunicado ya en redes sociales oficiales.

"Lo que pasa es que las piezas que se necesitan, el fabricante las hace de acuerdo a las medidas que el constructor le da, las piezas no llegaron en la medida exacta y como ahí las piezas de ensamble necesitamos que queden a la medida, porque si no hay derrame de agua, y no dieron, entonces hubo que hacer acoplamiento en el transcurso de la noche, se soldaron aros, se trabajó durante la noche en eso", precisó.

El llamado, agregó, es al uso necesario de agua, pues tardará horas que el rebombeo tome presión, aunque aseguró que este martes en el transcurso del día queda restablecido el servicio.