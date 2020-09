Jumapam detecta pipas que comercializan agua de 'dudosa calidad'

La paramunicipal dice que cargan agua en puntos no autorizados, lo que es un riesgo a la salud humana

Noroeste / Redacción

Con el objetivo de evitar los riesgos a la salud humana por el consumo de agua de dudosa calidad, Jumapam encabezó este miércoles una reunión de trabajo interinstitucional con Coepriss, Ecología, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, donde se acordaron acciones para regular el acarreo de agua en pipas para consumo de hoteles, restaurantes y particulares.

Tras detectar varios puntos de abasto no autorizados por Conagua ni administrados por Jumapam, así como pipas que no hicieron su abasto en alguna de las garzas de Jumapam, lo que aduce el acarreo de agua de dudosa calidad.

“Es un tema muy delicado, porque es agua que toman de fuentes de agua no reguladas como son pozos artesanales, arroyos, canales, no es agua potabilizada no apta para el consumo humano”, alertó el Ingeniero Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, Gerente de Operaciones de Jumapam.

Al respecto, el director de Asuntos Jurídicos de Jumapam, Luis Alejandro Hernández Chávez, reconoció que técnicamente la ley no establece lineamientos para ordenar a la operación de las pipas, pero sí da facultades para establecer la comercialización en un entorno general y eso permitirá que se diseñen los requisitos para esta actividad y que así se pueda regular y ofrecer garantías al consumidor.

Lourdes San Juan, directora de Ecología Municipal, propuso realizar trabajo en equipo e ir más allá, mediante un convenio de colaboración se establezca mecanismos dentro de la normatividad vigente, a fin de que el consumidor tenga la certeza de que está recibiendo agua de calidad, misma que fue apoyada por el coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastélum, el coordinador operativo de Seguridad Pública Municipal, José Ramón Bello, y Édgar Mendoza Bastidas, coordinador jurídico de Coepriss.

Es importante que quienes adquieren agua en pipas sean más cuidadosos al momento de recibirla, que verifiquen que efectivamente es agua comprada a Jumapam, único organismo autorizado para expender agua en Mazatlán.