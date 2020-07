Jumapam niega oponerse a revisión, y Planeación, calla

El gerente general de la paramunicipal dijo que no se le negó la revisión, sino que se le pidió esperar a que la ASE termine una auditoría que actualmente está en proceso

Netzahualcóyotl Ceballos

La Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, prácticamente tendría que hacer fila de hasta ocho meses para entrar a la Jumapam a revisar su funcionamiento.

El gerente de esta dependencia, Ismael Tiznado Ontiveros, aseguró que a la Síndica Procuradora no se le negó una revisión de esta dependencia, como ella declaró, sino que se le pidió esperar a que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa termine una auditoría que actualmente está en proceso.

El funcionario municipal señaló a través de un audio que no puede haber dos auditorías al mismo tiempo, porque “en el papeleo se pierden documentos”, por lo que Bojórquez Mascareño debe esperar.

“Ahorita ha amenazado, pero no ha oficializado el asunto de que va a entrar, pero tenemos a la ASE auditándonos el 2019. Se llevan seis, ocho meses, pero tenemos a la ASE de forma virtual, porque esa es la tónica ahora, la Síndica si quiere entrar va a tener que entrar en la misma forma, de forma virtual”, dijo.

“Ahorita estamos atendiendo a la ASE y no podemos hacer a un lado a la ASE para atender a la Síndica”.

Por su parte, Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación y Desarrollo Urbano, a quien Noroeste solicitó una entrevista sobre el mismo tema, informó que atendería el próximo lunes.

Fue este jueves cuando la Síndica Procuradora de Mazatlán declaró al cabo de una reuda de prensa, que un día antes, recibió las respuestas de negativa de dos dependencias municipales a las que se les había solicitado una revisión: Jumapam y Planeación.

Ésta no es la primera ocasión que Bojórquez Mascareño denuncia públicamente que no se le permite entrar a las dependencias municipales a revisar, como le permite el Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; anteriormente, denunció al Instituto de Cultura de no permitirle el acceso.