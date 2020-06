Jumapam pide a la poblaciÃ³n no tirar guantes y cubrebocas al drenaje

Jumapam pide a la población no tirar guantes y cubrebocas al drenaje

Es una importante medida para evitar taponamientos en la red sanitaria y daños al equipo de bombeo

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Ante las medidas de protección personal que se aplican debido a la pandemia por Coronavirus, Jumapam pide a la población que no arroje los cubrebocas y guantes usados al sistema de drenaje, ya que éste no está diseñado para captar este tipo de residuos, que realmente deben ir a la basura y dentro de una bolsa.

Y es que existe la falsa creencia de que al desagüe puede ir cualquier desecho, por lo que hay quienes echan al inodoro papel higiénico, preservativos, toallas sanitarias y sus envolturas, entre otros materiales, lo que en realidad genera serios problemas al sistema de drenaje.

Jumapam reconoce que debido a las medidas de confinamiento en casa y limpieza exhaustiva en superficies e higiene personal, como parte del protocolo para la prevención del SARS-Cov2, se ha incrementado el consumo de agua potable y, por ende, aumentaron los flujos de aguas residuales; asimismo, se disparó la generación de residuos como cubrebocas y guantes, que pueden terminar en la red de drenaje, provocando taponamientos al sistema y daños a los equipos de bombeo.

Las recomendaciones de Jumapam para cuidar el sistema de drenaje desde casa son: no depositar el papel higiénico u otro material en el inodoro; no verter aceites y grasas al drenaje pues una sola gota de aceite contamina mil litros de agua; no echar los guantes y cubrebocas usados al desagüe.

De hecho, lo ideal sería que estos residuos deben manejarse de manera separada y con cuidados especiales, sobre todo se tiene la certeza de que hay una persona infectada o con síntomas en casa, hay que ponerlos dentro de una bolsa con una etiqueta que diga que son residuos peligrosos.

En Jumapam el personal trabaja todos los días para garantizarle a la población de Mazatlán los servicios de abasto de agua potable y el saneamiento de aguas residuales, pero es importante que los usuarios también contribuyan con acciones sencillas, como lo es no tirar materiales sólidos al sistema de drenaje.