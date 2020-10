Jumapam va por elevar la recaudación y servicios

Establece nuevas estrategias para fortalecer trabajo entre las gerencias

Noroeste / Redacción

05/10/2020 | 12:40 AM

Jumapam trabaja en nuevas estrategias para mejorar la prestación de los servicios, la atención al usuario y elevar la recaudación.

En una reunión participaron los departamentos de Medidores, Recaudación, Compras, Informática y los jefes de cada uno de los 4 distritos en los que está dividida la ciudad, logrando acordar acciones de trabajo que permitan abatir el rezago existente en la instalación de medidores.

“El tema es actualización de medidores en general en Mazatlán, tenemos que no están muchos actualizados, le llamamos actualizado al tema de que no se han colocado y tenemos de 800 a mil medidores que necesitamos colocar porque es agua que se está generando y no la estamos cobrando”, informó el ingeniero Luis Núñez Gutiérrez, Gerente de Operación de Jumapam.

Además, también se revisó la dinámica de atención a desarrollos habitacionales que ya cuentan con la carta de factibilidad de servicios, pero no han pagado los trámites y solicitan su conexión, así como el cauce que se dará a los reportes de fugas de agua o de drenaje por usuarios que tienen rezago en el pago de servicios.

Al respecto, el Gerente Comercial de Jumapam, el licenciado Diego Ávila Barrón, destacó que el deber de la institución es brindar los servicios de agua potable y saneamiento, pero es también deber de los usuarios estar al corriente en el pago de los servicios para poder seguir disponiendo de ellos con calidad.