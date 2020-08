Jumapam y Acuario de Mazatlán se llevan $64 millones en seis meses: Regidor

Obras de agua y drenaje se hacen con recursos municipales, asegura Rodolfo Cardona Pérez

Alma Soto

MAZATLÁN._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y el Acuario Mazatlán se han llevado, durante el primer semestre de 2020, 64 millones de pesos en transferencias que el Municipio no tenía presupuestado enviar a esas paramunicipales.

Rodolfo Cardona Pérez, coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo, indicó que en 2020 han aumentado significativamente las transferencias que el Municipio hace a las paramunicipales, de tal suerte que durante el primer semestre se han entregado 51 millones de pesos a Jumapam, 45 millones de pesos más que en el primer semestre de 2019.

“Es un recurso importante que el Municipio le está trasladando a Jumapam, como nunca, para que hagan las obras que corresponden, pero al final de cuenta se refleja en una reducción de la obra pública directa, porque estaba destinado a que la hiciera el Municipio y se le está trasladando a Jumapam, porque no tiene la capacidad económica para hacer obra”, manifestó.

En cuanto al Acuario Mazatlán, dijo que se le transfirieron 13 millones de pesos, el mayor traslado histórico de la administración municipal a esa paramunicipal, que siempre ha sido autosuficiente, con sus ingresos sufragaban sus gastos.

“No deja de ser una merma para el Municipio”, recalcó Cardona Pérez.

Esos recursos se destinaron a Acuario Mazatlán durante los meses de abril, mayo y junio, cuando ese centro de recreación cerró sus puertas al público por la pandemia de Covid-19.

El regidor Cardona Pérez indicó que no son los únicos gastos en los que se ha excedido la Comuna en el primer semestre de 2020.

“En reparación de vehículos y compra de refacciones estamos hablando de que se incrementó en un 2 mil por ciento, ese tipo de gastos no me quedan claros, porque tenemos más vehículos nuevos, y el parque vehicular un año más viejo, pero me parece un gasto muy elevado pasar de 300 mil pesos a casi 7 millones de pesos”, expresó.

Se elevó, también, el rubro de honorarios a profesionistas, pues se contrataron despachos que se dedican a solicitar la devolución de Impuesto Sobre la Renta, de 3 millones de pesos a 6 millones de 2019 a 2020.

En total, en el primer semestre de 2020 se ha erogado 26 por ciento más que en el primer semestre de 2019, que significa una diferencia monetaria de 237 millones, al pasar de 891 millones de pesos a mil 128 millones de pesos.

“Ahorita no hay ahorros como el año pasado… tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto, tienen que ser utilizados los recursos económicos con mucho criterio de racionalización, de austeridad que nos permita ejercerlos para actividades que sean para un fin preponderante”, manifestó el edil.

Cardona Pérez presentó el estado de resultados financieros ante el Cabildo, pero no votó a favor de ellos.

“Estamos obligados a presentarlo, pero otra cosa es el contenido de la información y cómo llegaste a los números que ahí se presentan, donde entran las valoraciones de lo que es correcto a no es correcto”, declaró Cardona Pérez.