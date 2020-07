Jumapars trabaja a marchas forzadas por estiaje y confinamiento por Covid-19: Gerente

Rosa María Ruiz López dice que se tienen problemas de sequía en las comunidades aledañas a la carretera México 15, desde Higueras hasta El Tablón

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al tema del estiaje se suma que se incrementa el consumo de agua por la pandemia producto del Covid 19, aseguró la gerente de Jumapars, Rosa María Ruiz López.

Situación la cual, destacó contrasta con los problemas añejos en el tema de recaudación.

"Se ha acentuado todavía más el tema de la recaudación, no es buena, sin embargo, la Junta ha seguido trabajando y con más esfuerzos todavía. Porque aparte del estiaje en el que estamos atravesando el confinamiento en el que están las personas hacen que estemos trabajando a marchas forzadas", expuso Ruiz López.

Detalló que hasta el momento ya se tiene toda la parte de la carretera México 15, desde Higueras hasta El Tablón, con serios problemas por la falta del vital líquido.

Ruiz López manifestó que se tienen alrededor de dos meses trabajando con pipas para que los hogares no carezcan de agua.

Informó que se debe a que los pozos profundos han tenido cambios muy drásticos, pues pasan de contar con aguas a horas más tardes estar completamente secos.

"Les hablo mucho a las comunidades no tiren el agua, no la desperdicien, no tenemos mucha agua en el subsuelo, de un de repente los pozos se secan, nos quedamos sin agua".

Concluyó que en lo que respecta a la cabecera, aún no se han vivido problemas de este tipo, a la espera de que se normalice el temporal de lluvias.