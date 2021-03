Junta de Asistencia Privada de Sinaloa apoya a la Casa Down de Mazatlán

Participarán en la venta de boletos para rifa, el importe se les regresará como donativo

Alma Soto

Casa Down de Mazatlán IAP fue apoyada por la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, que les permitió la venta de boletos para la rifa de un automóvil Beat LS 2020, el importe de la venta les será devuelto como donativo.

Laura Elena Arias, directora de la Casa Down de Mazatlán, indicó que la Junta los invitó a participar en la venta y ellos se comprometieron a vender 100 unidades a 100 pesos cada uno, que serán un donativo para la institución, pues la Junta les regresará ese importe.

“Tuvimos la oportunidad de participar para obtener recursos, nosotros hacíamos desayunos para reunir fondos, pero con la pandemia de Covid-19 ya no se pudimos hacer, y los gastos de la escuela no paran: hay que pagar agua, luz, teléfono, hacer limpieza, pagar maestros, es un gran apoyo el que nos da la Junta de Asistencia Privada”, expresó Arias.

Casa Down de Mazatlán IAP es una institución que funciona a través de un patronato que presiden los esposos Federico e Irma Páez.

La directora de la escuela indicó que la escuela, además de los donativos, se sostiene con el pago de las mensualidades de los alumnos, pero, por la pandemia, la matricula les bajó en 50 por ciento, mientras los gastos se mantuvieron igual.

“Muchos alumnos no pueden tener clases a distancia porque no saben usar las tecnologías, requieren que alguien esté apoyándolos y sus padres trabajan; otros, porque los propios padres no saben usar ni las computadoras ni el Internet”, dijo.

De 24 alumnos que tenían antes de la pandemia, informó, hoy les quedan solamente 12.

Señaló que, afortunadamente, acomodaron los 100 boletos que les entregó la Junta de Asistencia Privada Sinaloa, que hará la rifa del automóvil el 25 de marzo, en apoyo de 120 instituciones.

La rifa será el 25 de marzo, se hará desde las oficinas de la Junta de Asistencia Privada Sinaloa, en Culiacán, y dará la oportunidad a una persona, con un donativo de 100 pesos, de ganarse un automóvil.

Arias explicó que la elección se hará a través de una tómbola, se sacarán cinco boletos, al sacar el quinto van a llamar al teléfono que registró el comprador, se le hará una pregunta respecto del apoyo a las instituciones de apoyo a personas con discapacidad.

Recomendó a los compradores estar atentos para que respondan el teléfono y puedan ganarse su Beat LS 2020.