Juntan firmas en Mazatlán en busca de enjuiciar a ex presidentes

Hay un flujo constante de personas que se acercan a otorgar su firma en las mesas instaladas en la Ciudad

Alma Soto

MAZATLÁN._ ¿Estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre actos que hayan provocado afectaciones o daños graves al País realizados por los ex presidentes de México? Esa es la pregunta.

Y los que están de acuerdo proporcionan su nombre, su clave de credencial de elector y su firma.

En la Plazuela República se instaló este miércoles un módulo de recolección de firmas a cargo de Juan Torres Navarro, quien comentó que en tres horas han recabado 120 rúbricas y estarán en ese punto hasta que caiga la noche.

Aseguró que la instalación de las mesas no tiene qué ver con Morena, sino que cualquier ciudadano interesado a que se enjuicie a los ex presidentes y a otros ex funcionarios que dañaron el patrimonio del País, puede imprimir el formato, que está en la página web del Senado de la República, y solicitar las firmas.

Indicó que el equipo que coordina ha tenido un recorrido itinerante, pues han estado en los tianguis de la Juárez y Francisco Villa, en Villa Unión y en la Plazuela República del puerto.

"No tenemos una meta en cuanto al número de firmas que queremos reunir en Mazatlán, pero tenemos hasta el 13 de septiembre para reunir la mayor cantidad posible y enviarlas al Senado para que se decida hacer el juicio a los ex presidentes", expresó.