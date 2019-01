Juntan firmas… ¡para echar a Audómar de la dirigencia del PRD!

Perredistas entregan carta a la dirección nacional, en la que califican de “espurio” al comité que encabeza Ahumada Quintero y lo acusan de pactar con el Gobierno estatal

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ En Sinaloa inició un nuevo pleito político… ¡por los restos del PRD!

Liderazgos, personalidades y militantes del Partido de la Revolución Democrática exigen poner fin al “comité espurio” que sigue encabezando Audómar Ahumada Quintero.

La carta, a la cual Noroeste tuvo acceso, fue entregada a la Dirección Nacional Extraordinaria del partido del sol azteca, el 22 de enero.

En el documento se advierte que no avalan la pretensión de Audómar de quedarse como delegado del partido, porque esto representaría “un continuismo pernicioso”.

Y se le acusa de “manosear” las pocas candidaturas obtenidas por el PRD para “favorecer a su grupo”, en el proceso de 2018.

Asimismo, los firmantes sostienen que Audómar pactó con el Gobierno del Estado, sin precisar qué.

El oficio está firmado por 28 perredistas, entre los cuales se encuentran ex dirigentes, ex diputados locales, ex regidores, así como Édgar Augusto González, ex Alcalde de El Rosario y único Diputado local con que cuenta actualmente el PRD.

Al reclamo se sumaron también los ex diputados Efrén Lerma Herrera, Gloria Margarita Santos y Heriberto Arias Suárez, éste último también ex directivo del sol azteca.

A la lista se añaden los nombres de Adán Camacho Gámez, Jorge Quintero Arredondo, entre otros.

En la carta los inconformes recuerdan que en los comicios locales de 2018 no se logró el 3 por ciento, para obtener prerrogativas locales.

A la vez, por normatividad estatutaria, el PRD en Sinaloa se quedó por debajo del requisito del 5 por ciento para contar con representación estatal en la figura de un Comité Ejecutivo Estatal.

Y narran que en diciembre de 2017 se eligió un comité ejecutivo por el Consejo Estatal, encabezado por Ahumada, el cual tenía carácter temporal y para efecto de organizar la coalición con el PAN, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas locales.

Este comité, se advierte, debió concluir su gestión una vez que las elecciones internas se llevaran al cabo en octubre de 2018, “circunstancia que no ocurrió”.

Esto por un mandato del congreso nacional del PRD celebrado el año pasado.

“Hoy ante la vigencia del nuevo estatuto los comités ejecutivos en funciones dejaron de tener vigencia y por lo tanto de ejercer legalmente la representación del partido en el estado y de hacer uso de atribuciones estatutarias”, indican los perredistas.

Por lo tanto, añaden, con base en el artículo 47 del estatuto vigente, se abre paso a la designación de un delegado político externo, para que se les convoque y coordine las tareas del partido, emanadas de los acuerdos y orientaciones de la dirección nacional para Sinaloa.

Este comité, abundan, debe garantizar la pluralidad y representación de la militancia perredista.

“Lo anterior se sustenta en la intención de los restos (sic) de un comité ejecutivo presidido por Audómar Ahumada Quintero, de buscar su ratificación por esa dirección nacional, cuando dicho comité carece de genuina representación y pluralidad desde el proceso electoral pasado”, manifiestan.

Los perredistas aseguran tener conocimiento de los intentos de Ahumada Quintero de anunciar un acuerdo de unidad, con la intención de que la dirección nacional los ratifique como dirigentes.

“(Es) totalmente falso que tengamos ese acuerdo de unidad para ese propósito. La unidad se construye con acuerdos y objetivos claros y sobre todo pertinentes para situación que hoy tiene el partido, que excepcionalmente requiere de una conducción con la inclusión de todas las voces y visiones, no para asegurarse un continuismo pernicioso”, fustigan.

“Lamentablemente, por otro lado, tenemos conocimiento de que dicho comité espurio celebró acuerdo con el actual Gobierno del Estado, sin la justificación debida, menos atendiendo la línea política del partido”, subrayan.

“(Además) está promoviendo como estrategia una alianza con el PRI, cuando la ciudadanía mandó muy claro el mensaje en las pasadas elecciones que se cansó del PRI; si no pudimos posicionarnos en el ánimo de la ciudadanía en la alianza del frente, sin lugar a dudas nos implicará perder credibilidad política”, se advierte.