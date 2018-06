Junto con el calor llegan enfermedades - Noroeste

TOP-5

Junto con el calor llegan enfermedades

Existen enfermedades que están directamente relacionadas con el calor y que de no atenderlas no sólo ponen en riesgo Tu Salud, sino tu vida

Dantiela Mendoza

27/06/2018 | 09:53 AM

En zonas con climas calurosos, especialmente con altos niveles de humedad, la sudoración no es suficiente para mantener una adecuada temperatura corporal y bajo ciertas condiciones ésta puede elevarse hasta niveles peligrosos y es posible desarrollar enfermedades causadas por el calor.

La mayoría de las enfermedades causadas por el calor ocurren por permanecer expuesto al calor demasiado tiempo. Otros factores son el ejercicio excesivo, trabajar al aire libre, extralimitarse en la actividad física según la edad y la condición física, así como la falta de buenos hábitos higiénico dietéticos, como es no beber suficiente agua.

Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo mayor de desarrollar alguna de las enfermedades relacionadas con el calor, para prevenirlas es fundamental consumir abundantes líquidos, reponer sales y minerales y limitar el tiempo de exposición al calor puede ayudar.

Es importante recordar que la temperatura corporal saludable es mantenida por el sistema nervioso. A medida que la temperatura corporal aumenta, el cuerpo trata de mantener su temperatura normal transfiriendo calor. El sudor y el flujo de sangre hacia la piel (termorregulación) ayudan a mantener fresco el cuerpo.

Las enfermedades relacionadas con el calor se presentan cuando el cuerpo ya no puede transferir el calor necesario para mantenerse fresco por sí mismo, entonces hay alteraciones que te avisan la necesidad de ayuda externa para recuperar el bienestar.

* Fuente Imss.gob.mx y Medlineplus.gov

¡QUÉ CALOR!

En ambientes extremadamente calientes puede presentarse rápidamente una temperatura corporal alta (hipertermia), por ejemplo, cuando se deja a una persona dentro de un automóvil en el calor del verano, se trabaja en cocinas, salas de calderas o bodegas, donde además de la temperatura ambiente imperante, se tienen factores como un reducido espacio, mala ventilación y un generador de calor, lo que incrementa el calor.

¿CALENTURA O CALOR?

La temperatura alta causada por fiebre es diferente de la causada por una enfermedad relacionada con el calor. La fiebre es la reacción normal del cuerpo a las infecciones y otras afecciones, tanto menores como graves. Las enfermedades relacionadas con el calor producen una temperatura corporal alta porque el cuerpo no puede transferir el calor eficazmente o porque el aumento de calor externo es excesivo. Revise sus síntomas para decidir si debería consultar a un médico y cuándo debería hacerlo.

ENFERMEDADES DEL CALOR

1. Fiebre miliaria

Conocida popularmente como salpullido por calor, este padecimiento pasa cuando se bloquean o se hinchan los conductos sudoríparos de la piel, causando una irritación en la piel que generan incomodidad y comezón. Es más común en niños pequeños.

2. Calambres por calor

Es una reacción que ocurre en los músculos del abdomen, los brazos o las piernas después de hacer ejercicio, porque la sudoración hace que el cuerpo pierda agua, sal y minerales (electrolitos), es una alerta sobre el inicio de un cuadro de deshidratación.

3. Agotamiento por calor

Es una reacción del cuerpo que puede ocurrir después de pasar varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida y pulso rápido y débil. Si no recibe tratamiento, vendrá un golpe de calor.

4. Deshidratación

Se debe a una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en el organismo. Sus síntomas son: piel pálida y húmeda, mucha sudoración, pulso débil, respiración superficial, las pupilas son normales, la temperatura corporal es normal, pero hay dolor de cabeza y vómito.

5. Golpe de calor

Es una enfermedad que pone en peligro la vida. La temperatura corporal puede subir por encima de los 40° C en minutos. Los síntomas son piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y confusión. Es importante recibir ayuda médica de inmediato.

CUIDADOS

Con frecuencia, las condiciones ambientales y físicas dificultan el mantenerse fresco. A menudo, la deshidratación y la fatiga causan o empeoran la enfermedad relacionada con el calor. Hacer ejercicio cuando hace calor, trabajar al aire libre y utilizar demasiada ropa para el ambiente aumenta su riesgo. Beber alcohol también aumenta el riesgo de deshidratación.

Se puede reducir el riesgo de enfermedades causadas por el calor teniendo ciertos cuidados y dando a cada cosa y actividad su debida atención.

1. Bebe suficiente agua natural para evitar la deshidratación, aunque no tengas sed. Evitar las bebidas alcohólicas, las bebidas muy dulces como refrescos y jugos, así como los tés y cafés calientes.

2. Aliméntate bien, pero evita las comidas abundantes y grasosas, prefiere comer frutas y verduras, son mejores para reemplazar la sal y minerales perdidos al sudar.

3. Limitar el tiempo de exposición al calor y evita asolearte. No hagas ejercicio físico o trabajos pesados en ambientes calurosos o en las horas de mayor radiación solar, que es entre las 10:00 y las 17:00 horas del día.

4. La mayoría de las enfermedades por calor pueden prevenirse manteniendo fresco el cuerpo y evitando la deshidratación en ambientes calurosos, procura estar en lugares frescos, o bien con aire acondicionado.

5. Los cuidados en Tu Casa son el primer paso para evitar enfermedades leves relacionadas con el calor. El agotamiento por calor y la insolación requieren tratamiento médico inmediato.

6. Usar ropa suelta, de materiales ligeros y colores claros, de preferencia que sean de algodón, evitar tejidos sintéticos que no dejan transpirar correctamente la piel.

USO DE FÁRMACOS

Existen algunos medicamentos elevan el riesgo de una enfermedad relacionada con el calor, por ejemplo, algunos fármacos reducen la cantidad de sangre que bombea el corazón (rendimiento cardíaco) y limitan el flujo de sangre hacia la piel, por lo que el cuerpo es menos capaz de enfriarse a sí mismo mediante el sudor. Otros medicamentos pueden alterar la sensación de sed o aumentar la producción de calor del cuerpo.

Si tomas medicamentos regularmente porque estás en tratamiento, pídele a tu médico que te aconseje sobre las actividades que debes evitar en clima caluroso y el riesgo de tener una enfermedad relacionada con el calor debido a los efectos secundarios de los fármacos que estás consumiendo.

FACTORES QUE AUMENTAN LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES RELACIONADAS AL CALOR:

Edad

Los bebés no pierden calor rápidamente y no sudan eficazmente. Los adultos mayores no sudan fácilmente y suelen tener otras afecciones médicas que alteran su capacidad de eliminar el calor.

Obesidad

Las personas con sobrepeso tienen menos flujo de sangre hacia la piel, retienen el calor debido a la capa aislante de tejido de grasa y tienen que enfriar una masa corporal más grande.

Olas de calor

La gente que vive en las ciudades es particularmente vulnerable a enfermedades durante una ola de calor, ya que el calor queda atrapado entre los edificios altos y los contaminantes del aire, especialmente si hay un nivel de humedad alto.

Enfermedades crónicas

Padecimientos como diabetes, insuficiencia cardíaca y cáncer cambian la forma en que el cuerpo se deshace del calor y los medicamentos que deben tomar también tienen efectos secundarios en su organismo, haciéndolo más vulnerable al calor.

Viajar

Viajes a zonas silvestres o países extranjeros con temperaturas exteriores cálidas y humedad altas somete al organismo un clima diferente, el cuerpo necesita aclimatarse para mantener la temperatura en su rango normal.