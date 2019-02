El jurado del llamado “Juicio del Siglo”, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, comenzó este lunes 4 de febrero sus deliberaciones tras un proceso de casi tres meses contra el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, de 61 años de edad, quien enfrenta 10 cargos relacionados con el narcotráfico.

El Chapo está acusado de ser el líder de una organización criminal -el Cártel de Sinaloa-, delito principal que contiene a los otros nueve, entre ellos, conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana. Se calcula que introdujo ilegalmente en EU, desde 2003, unas 457 toneladas de estupefacientes, por lo que habría obtenido una fortuna de más de 14 mil millones de dólares.

En total fueron 36 audiencias, en 10 semanas, durante las que se presentaron 57 testimonios por parte de la Fiscalía estadounidense y de Jeffrey Lichtman, Eduardo Balarezo y William Púrpura, abogados del Chapo, quien de ser hallado culpable de manera unánime por los doce miembros del jurado, recibiría cadena perpetua.

