'Jurassic World: Dominion' estrena póster y anuncia su retraso hasta junio de 2022

Colin Trevorrow cierra la nueva trilogía de la saga 'Jurassic Park' con el regreso del reparto original: Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) y Jeff Goldblum (Ian Malcolm)

Noroeste / Redacción

Jurassic World: Dominion, la esperada continuación de Jurassic World (2015) y Jurassic World: El reino caído (2018), acaba de hacer público su primer 'teaser' póster.

Pero también hay malas noticias, ya que, debido al impacto de la pandemia del coronavirus, Universal Pictures ha decidido retrasar su estreno del 11 de junio de 2021 al 10 de junio de 2022, difundió sensacine.com.

El reparto de Jurassic World 3 estará encabezado por Chris Pratt (Owen Grady) y Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), que esta vez estarán acompañados por el trío protagonista de Jurassic Park (1993) original de Steven Spielberg: Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) y Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

"Durante los úlltimos tres meses he trabajado con unos extraordinarios reparto y equipo en una película que no podemos esperar a compartir con el mundo", ha escrito su director y coguionista Colin Trevorrow en su perfil oficial de Twitter, desde el que ha publicado el 'teaser' póster.

"Aunque tendremos que esperar un poco más, todo merecerá la pena. Mantengámonos saludables y cuidémonos unos a otros hasta entonces"

Jurassic World Dominion is going to be Epic!! 😍🦕🦖❤️ https://t.co/W2i2KqHRhr — Jurassic World Dominion (@JurassicWorldD3) October 7, 2020

EL ÚLTIMO DE VARIOS RETRASOS ANUNCIADOS

El retraso de Jurassic World: Dominion a junio de 2022 se suma a los últimos cambios de fechas en los calendarios de los estudios para ajustarse a la pandemia de Covid-19. Sin tiempo para morir con Daniel Craig como James Bond llegará finalmente el 2 de abril de 2021 y Fast & Furious 9, también de Universal, hará lo propio el 28 de mayo de 2021.

Por su parte, y ante los resultados de Tenet de Christopher Nolan, que lleva recaudados en la taquilla mundial poco más de 300 millones de dólares, Warner Bros. ha decidido posponer Dune al 1 de octubre de 2021 y lo mismo ha sucedido con sus producciones de DC Comics The Batman (4 de marzo de 2022), The Flash (4 de noviembre de 2022), Shazam! Fury of the Gods (2 de junio de 2023) y Black Adam (sin fecha).

Por último, Matrix 4, el regreso de Keanu Reeves como Neo, se ha adelantado cuatro meses, del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021.

Sobre la próxima entrega de Jurassic World, Colin Trevorrow inició su grabación a principios de año hasta que ésta se vio obligada a detenerse en marzo como consecuencia de la pandemia. El rodaje se reactivó posteriormente en julio y desde entonces todo ha ido prácticamente sobre ruedas, salvo algún que otro positivo dentro del equipo y leves cambios en cuanto a las localizaciones.

La primera Jurassic World de Colin Trevorrow acabó recaudando la friolera de 1.670 millones de dólares y Jurassic World: El reino caído, de J.A. Bayona, amasó la nada despreciable cifra de 1.308 millones.

Con su movimiento a 2022 y el final del rodaje señalado en un principio para el mes de octubre -si todo marcha según lo planeado-, Universal tendría tiempo de sobra para la fase de posproducción, lo que ayudaría a que la película fuera otro bombazo en la taquilla.

Production of Jurassic World 3: Dominion has moved from Winterfold Forest to Dunsfold Park, where they have two sets.