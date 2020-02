Justicia debe girar en torno al ciudadano, no al procedimiento; tribunales se mantienen alejados: especialista

Mondragón recalcó que cuando existe esta desvinculación entre la ciudadanía y el gobierno, el ciudadano lo que ve es que no tiene una autoridad que responda y se cuestiona el por qué es necesario interponer una denuncia después de que ha sido víctima de algún delito.

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- En la actualidad, los tribunales y la justicia permanece alejados de los ciudadanos, que en ocasiones no entiende su lenguaje jurídico y los orillo a buscar intermediarios y no poder acceder a este derecho con la facilidad que se debiera, por eso la importancia de que se termine esa brecha, aseguró Fabiola Mondragón, oficial de Proyecto de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Al participar en la conferencia justicia abierta, que organizó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el organismo civil Construyendo espacios para la paz, Mondragón recalcó que esta desvinculación hace que hoy en día sea más difícil interponer una denuncia y elevar la cifra negra de delitos cometidos.

“Una de las herramientas que utilizamos es promover un modelo de justicia abierta, en el cual a través de la transparencia y la participación ciudadana, podemos hacer que la justicia gire en torno al ciudadano y la atención que se le brinda y no tanto en los procedimientos que se tienen que llevar y que se mantienen en una caja negra que la ciudadanía no alcanza a comprender y que en realidad nunca habíamos traducido como un derecho”, señaló.

“Como los tribunales y la justicia se mantienen alejados de la ciudadanía, no permite que haya un diálogo en el cual realmente el ciudadano de a pie pueda ver las decisiones que están tomando nuestros jueces, y nuestras autoridades y cómo eso nos está afectando”.

Mondragón recalcó que cuando existe esta desvinculación entre la ciudadanía y el gobierno, el ciudadano lo que ve es que no tiene una autoridad que responda y se cuestiona el por qué es necesario interponer una denuncia después de que ha sido víctima de algún delito.

“Es precisamente lo que pasa con los asaltos, para qué voy a llegar a la procuraduría, me van a tomar cuatro horas en que me levantes las denuncia, y de las denuncias, croe que se denuncian en Sinaloa cuatro de cada 100 delitos y de los delitos que se llegan a denuncia, solamente uno alcanza a obtener una sentencia”, reveló.

“Incluso no tenemos garantías de que esa sentencia va a ser justa, porque no sabemos si el juez que está decidiendo tiene perspectiva de género, perspectiva, de discapacidad, perspectiva indígena, no sabemos si está tomando en consideración las particularidades de la situación de esa persona, para darle una justicia, pues lo más justo posible”.

Para poder llegar a ello, Mondragón aseguró que es necesario recuperar la legitimidad de la institución.

“En general de todo el sistema de justicia, para que el ciudadano en realidad tenga un interés de presentar una denuncia y se puedan elaborar políticas públicas que atienda en problema de la violencia y de la corrupción”, agregó.

“En la medida de que la ciudadanía denuncia, nosotros siempre pensábamos en 'voy a denunciar, porque quiero justicia', pero la denuncia también sirve en realidad para que tú puedas comprender cuál es la problemática que está viviendo en tu sociedad y que las instituciones puedan desarrollar esas políticas públicas y tomar esta decisiones, que nos puedan ayudar a resolverlo de una manera más eficaz”.