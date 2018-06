Justicia no avanza porque víctimas no presionan, asegura Martín Robles Armenta, ex subprocurador de Justicia - Noroeste

MATAR EN MÉXICO

Justicia no avanza porque víctimas no presionan, asegura Martín Robles Armenta, ex subprocurador de Justicia

El ex funcionario en Sinaloa señala que si hay casos que han avanzados, ha sido precisamente por la presión que han ejercido grupos sociales y destaca la labor de las rastreadoras

Noroeste / Animal Político

Si en Sinaloa no avanza la justicia, es porque hace falta personal capacitado y que las víctimas presionen al que ya existe, según Martín Robles Armenta, quien fue funcionario por 26 años de la extinta Procuraduría General de Justicia en Sinaloa.

-¿Quién tiene que generar, cuando no se avanza un asunto, cuando no se puede realizar un asunto, cuando no se puede esclarecer, quién tendrá entonces, con estos derechos de generar, tratar de que se satisfaga el derecho que tienes a que se esclarezca y que el delito cometido no quede impune?

“Esto está relacionado con la pregunta que tú me haces: porque entonces, si yo, ciudadano, si yo persona, veo que no me está generando la satisfacción, me están dando esta herramienta”, indicó.

