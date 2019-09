Justin Bieber ahora sólo canta en la iglesia; envía mensaje sobre su depresión

El intérprete también aprovechó la publicación para agradecer a su esposa por su apoyo incondicional

Noroeste / Redacción

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a más de uno cuando se presentó en una iglesia.

La ex pareja de Selena Gomez interpretó de manera conmovedora “Never Would Have Made it”, de Marvin Sapp.

A través de Instagram, el artista de pop compartió el video de su show, acompañado de un extenso mensaje.

“Llegué a la iglesia anoche. Dios me está poniendo una temporada difícil. Tener confianza en Jesús en tus peores momentos es lo más complicado. Pero él es fiel para completar lo que comenzó”, dice en la primera parte del texto.

Bieber no se olvidó de su esposa, la modelo Hailey Baldwin, quien ha sido un gran apoyo para él cuando se vio forzado a desaparecer, por un tiempo, de los escenarios y redes sociales, para luchar contra la depresión.

“También quiero agradecer a mi esposa por ser un gran apoyo en mi vida durante esta temporada... dice en la Biblia contar alegría cuando enfrentas pruebas de varios tipos. Suena loco teniendo en cuenta que cuando te enfrentas a pruebas te sientes terrible. Pero si estamos agradecidos y adoramos a Dios por lo que tenemos en esa temporada, hay tanto poder en eso. Cualquier dolor que estés sufriendo solo sigue diciéndote ‘esto no va a durar’. Los amo chicos, estamos juntos en esto”, culmina.

Hace unos días se filtró que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casarían de manera religiosa el próximo 30 de septiembre en Carolina del Sur.

Sin embargo, este segundo enlace, sería pospuesto, una vez más, por “cuestiones de confianza”, según señaló a revista Star.

Según apunta el mismo medio, la joven pareja aún padecería de la sombra de Selena Gomez y esto habría debilitado la relación.

“Ellos tienen muchos problemas profundos. Justin está muy necesitado y tiene mucha carga de su tumultuosa relación con Selena. Estuvieron encendidas y apagadas en el pasado, por lo que hay problemas de confianza que persisten en la joven pareja”, dijo una fuente a la revista.