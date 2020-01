Justin Bieber revela que padece la enfermedad de Lyme

El cantante estrenará su documental, Justin Bieber: Seasons, en el que confirma que padece la enfermedad y por qué estuvo alejado del ojo público los últimos cinco años

Noroeste / Redacción

El 2020 apunta para ser un año lleno de lanzamientos para Justin Bieber, quien, tras cinco años de ausencia, finalmente sorprendió a sus seguidores con su nuevo sencillo Yummy.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el intérprete canadiense, pues ahora que está a punto de lanzar su documental sobre su vida, en el cual, revela la razón por la que permaneció oculto de los medios de comunicación desde el 2019.

Quienes ya tuvieron la oportunidad de ver el filme de Bieber, dieron a conocer que dicho distanciamiento se debe a que el cantante fue diagnosticado con la enfermedad de lyme, misma que casi acaba con la vida de las también cantantes Avril Lavigne y Thalía.

A través de un post en Instagram, el canadiense confirmó que padece la enfermedad y que la explicará con mayores detalles en su documental Justin Bieber: Seasons.

"Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mier..., etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general", aclaró el cantante, de acuerdo a quien.com.

"Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube en breve... ¡puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando! Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y vuelva a estar mejor que nunca”, agregó.

Aunque Justin sigue sin saber en qué momento adquirió la enfermedad, es bien sabido que ésta se transmite a través de la mordida de una garrapata, y ocasiona síntomas parecidos a los de una gripe, pero con mayor fuerza, además de fuertes dolores en las articulaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 3 Ene, 2020 a las 8:34 PST

Tras varias visitas al médico, el músico fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una de las más comunes en Estados Unidos, y gracias al tratamiento que recibió, ahora se encuentra mejor y listo para regresar a los escenarios.

El documental de Justin Bieber se estrenará el próximo 27 de enero a nivel internacional, y será entonces cuando se tendrá más información sobre lo que vivió el músico durante los últimos cinco años en los que ha luchado contra la enfermedad.