Justin Verlander no descarta firmar una extensiÃ³n con los Astros

Justin Verlander no descarta firmar una extensión con los Astros

No me opondría a algo así, dijo el derecho

Noroeste / Redacción

HOUSTON._ El abridor de los Astros, Justin Verlander, dijo durante el festival del equipo el sábado en el Minute Maid Park que estaría dispuesto a negociar una extensión de contrato con el club. Verlander, quien se convertiría en agente libre después de esta temporada, dijo que todavía no ha surgido el tema.

“Honestamente, no hemos platicado de eso”, expresó Verlander. “No sé cuáles son los planes de la organización. No me opondría a algo así. Sería algo que tendríamos que conversar. Veremos qué sucede”.

Verlander, 35 años, está en el último año de su contrato y ganará 28 millones de dólares en el 2019, con 8 millones de dicha cantidad serán pagados por los Tigres, quienes enviaron al derecho a Houston el 31 de agosto en el 2017.

En el 2013, Verlander firmó una extensión de contrato de 180 millones de dólares con los Felinos. Tenía una opción para el 2020 que fue anulada como parte del cambio.

LEER: Los Padres estarían interesados en reunirse pronto con Manny Machado

(Con información de MLB)