Kamala Harris será la fórmula vicepresidencial de Biden

El anuncio se produce después de una búsqueda que se llevó a cabo bajo estricto secreto, y en la que la mayoría de los asesores de campaña, donantes e incluso muchos viejos amigos de Biden que se mantuvieron intencionalmente en reserva sobre el tema

Noroeste / Redacción

ESTADOS UNIDOS._ Joe Biden, el virtual candidato demócrata, anunció que Kamala Harris será su compañera de fórmula a la vicepresidencia, lo que hace a la senadora de California la primera mujer negra en postularse en la elección presidencial de un partido político importante, de acuerdo con CNN.

"Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris", tuiteó Biden. Llamó a Harris una "luchadora intrépida" para las personas del común.

Biden y Harris aceptarán formalmente sus candidaturas la próxima semana durante la Convención Nacional Demócrata, que se llevará a cabo por video desde varios lugares debido a la pandemia de coronavirus.

Al seleccionar a Harris, Biden agrega a una ex rival en las primarias que centró su propia candidatura presidencial en su disposición para enfrentarse a Trump y mostrar a los estadounidenses que lucharía por ellos.

ella saltó a la prominencia nacional dentro del Partido Demócrata al interrogar a los designados de Trump durante las audiencias del Senado, desde el ex secretario de Justicia Jeff Sessions, hasta el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

La selección de Harris se produce meses después de que Biden se comprometiera a elegir a una mujer para que se uniera a él en la lista demócrata.

Harris, de 55 años, es ahora la tercera mujer en servir como candidata a vicepresidente de un partido político importante, después de Geraldine Ferraro, como la vicepresidenta demócrata elegida en 1984, y Sarah Palin, como elegida vicepresidencial republicana en 2008.

Consciente de que su edad podría ser una preocupación para algunos votantes, Biden, de 77 años, ha dicho que es "un puente" hacia una nueva lista de líderes demócratas, y al seleccionar a Harris, más de 20 años menor que él, ha elevado a un figura líder de una generación más joven dentro del partido.

Dentro del panteón de aspirantes que consideró la ex vicepresidenta, Harris fue vista durante mucho tiempo como la opción más probable debido a la amplitud de su experiencia como senadora estadounidense, como ex fiscal general de California y como ex fiscal de distrito de San Francisco.

Si bien las posibles aspirantes como la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, la representante estadounidense de California Karen Bass y la representante de Florida Val Demings fueron vistas como adiciones frescas, ninguna de ellos había sido examinada por votantes demócratas como Harris, ni tampoco tenían experiencia en todos los niveles de la política. Con su origen multirracial como hija de dos inmigrantes en Estados Unidos, sus aliados creían que podía complementar a Biden como símbolo de un Estados Unidos cambiante.