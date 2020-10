Kamala Harris y Mike Pence debatirán esta noche

Noroeste / Redacción

Ciudad de México.- La candidata del partido Demócrata a la Vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, debatirá este miércoles con el actual vicepresidente republicano Mike Pence, después de que Donald Trump y Joe Biden hicieron lo mismo la semana pasada, en Cleveland, Ohio.

El debate, programado para las 19:00 hora local, se realizará en Salt Lake City, Utah, y la senadora por Californa se convertirá en la primera mujer afroamericana y la primera persona de origen asiático que participa en un debate vicepresidencial en la historia de Estados Unidos.

"La campaña de reelección de Trump y la Casa Blanca han dado pocos detalles sobre la preparación de Pence para el debate, pero la cadena NBC News asegura que el vicepresidente se ha entrenado para rebatir a Harris sin que se perciba como que la está atacando de una forma machista", señalaron agencias.

"El debate se desarrollará con medidas extraordinarias para prevenir el contagio de Covid-19, después de que Trump diera positivo por coronavirus apenas dos días después de participar en su cara a cara con Biden", agregaron.

Harris y Pence debatirán divididos por una barrera de plexiglás -una medida a la que la campaña del republicano se opuso, pero finalmente accedió-, y desde podios situados a una distancia de unos 3.7 metros, una separación superior a la que tuvieron Trump y Biden la semana pasada.

El 11 de agosto, Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, eligió a Unatxi Kamala Devi Harris -quien se desempeña como senadora por California desde 2017-, como su compañera en la fórmula del partido Demócrata a la Presidencia y Vicepresidencia de Estados Unidos.

El entonces virtual candidato anunció que Kamala Harris, de 55 años de edad, sería la primera mujer de raza negra en postularse en la elección presidencial del partido Demócrata.

“Tengo el gran honor de anunciar que elegí a Kamala Harris, una luchadora valiente por los pequeños, y una de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de fórmula”, escribió en su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente de EE.UU. durante la Presidencia de Barak Obama.

“Cuando Kamala era fiscal general ella trabajó muy cerca de Beau”, señaló Biden en un segundo tuit, en referencia a su hijo mayor y ex fiscal, fallecido en 2015 por un tumor cerebral.

“Los observé cargando contra los grandes bancos, ayudando a los trabajadores, protegiendo a las mujeres y los niños en situaciones de abuso. Me sentí orgulloso en ese momento, y me siento orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña”, agregó Biden.

Minutos después, Harris tuiteó: “Joe Biden puede unir al pueblo estadounidense porque se ha pasado la vida peleando por nosotros. Y como Presidente, él va a construir unos Estados Unidos que estén a la altura de nuestros ideales”.

Harris dijo, además, que “hará lo que sea necesario” para que Biden, de 77 años de edad, sea “nuestro comandante en jefe”. Asimismo, la campaña Demócrata anunció que ambos darán declaraciones mañana en Wilmington, Delaware.

La ahora candidata a vicepresidente -ex fiscal general de California y como ex fiscal de distrito de San Francisco- interrogó a los designados de Trump durante las audiencias del Senado, desde el ex secretario de Justicia Jeff Sessions, hasta el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

Harris es ahora la tercera mujer en servir como candidata a vicepresidente de un partido político importante, después de Geraldine Ferraro como la aspirante vicepresidencial demócrata en 1984 y Sarah Palin como aspirante vicepresidencial republicana en 2008.

Durante la elección interna, Harris -nacida de padre jamaiquino y madre india-, atacó a Biden durante un debate de junio de 2019, llevado a cabo en Miami, Florida, criticando su trabajo con senadores segregacionistas.

Harris, la única mujer afroamericana en el Senado de Estados Unidos, ha marchado en las calles y ha patrocinado una nueva legislación de reforma policial en el Congreso, además de que ha sido una enérgica defensora del cambio social y una crítica del presidente Donald Trump, contra quien se enfrentarán en las elecciones del próximo 3 de noviembre.