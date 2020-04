DÍA DEL NIÑO

Kamil Hernández vivirá un festejo inusual

El basquetbolista disfrutaba mucho para este día tan especial al lado de sus amigos, pero ahora lo tendrá que hacer en familia debido al coronavirus

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Acostumbrado a festejar una fecha tan especial en compañía de seres queridos y en lugares públicos, el Día del Niño de Kamil Hernández Piña será esta vez totalmente diferente.

El alumno de la Academia de Baloncesto Pitbull’s disfrutará un festejo en casa acompañado de sus familiares más cercanos, debido a la pandemia que se vive a nivel mundial tras la contingencia sanitaria de Covid-19.

“Siempre lo había festejado fuera de la casa, siempre al lado de mi familia y mis amigos, íbamos a diferentes lados y comíamos varias cosas”, recuerda Hernández Piña.

El amante del baloncesto desde hace cinco años pasó el festejo del Día del Niño el año pasado en la escuela.

“Recuerdo que lo festejé en mi escuela, me divertí mucho también, recuerdo que esa vez me fui a la casa de un amigo al salir de la escuela, con mis amigos me la pasé por la tarde comiendo espagueti, pozole y enchiladas mexicanas.

“Casi siempre los festejos eran en la mañana y en la tarde, por la mañana en la escuela con mis compañeros y en la tarde con mis amigos, también los compañeros de la Academia Pitbull´s”.

Este jueves en una fecha tan conmemorativa para toda la niñez, Hernández Piña la pasará con juegos de mesa en su hogar.

“Lo festejaré con mi familia en casa, jugando juegos de mesa y otras cosas divertidas, la comida aún no sé cuál vaya a ser, mi familia es la que va a decidir qué comeremos”.

Desde el momento que se dio la recomendación por parte de las autoridades de Salud del País, la familia de Kamil ha atendido todo al pie de la letra.

“Todos estos días he ayudado a mi madre en la casa, apoyado en lo que se pueda, hago mis tareas, juego con videojuegos, veo películas con mi familia, pero lo más importante siguiendo los ejercicios que sube mi profesor Emir Audelo al Facebook”.

El pequeño espera que lo más pronto posible termine esta situación que mantiene a toda la gente en cuarentena.

“No me gusta esto del coronavirus porque me impide salir a las plazas, en esos lugares me gusta ir a pasear y tampoco puedo hacerlo, también nos afecta en la escuela, ya que no puedo ver a mis compañeros y eso no me gusta, lo único que sí me ha gustado es que estoy más rato con mi familia conviviendo”.

A pesar de ser apenas un niño, el basquetbolista manda un mensaje a todas las personas en estos momentos de estar en casa.

“No se desesperen, traten de aprovechar estos tiempos que están en casa para hacer cosas positivas, valoren a su familia lo más que se pueda, porque Dios siempre está con nosotros”.

PERFIL

Kamil Hernández Piña

Originario: Mazatlán, Sinaloa

Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1997

Edad: 12 años

Peso: 36.40 kilos

Estatura: 1.51 metros

Años practicando baloncesto: 5 años

Número favorito: 24

Jugador favorito: Kobe Bryant