Kanye West, afroamericano, habla esclavitud y lo aplastan en redes

El esposo de la popular Kim Kardashian desató polémica desde que hizo público su apoyo al Presidente Donald Trump y fue criticado por Chris Evans, Lana del Rey… y la red entera

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).— Kanye West está envuelto en la polémica nuevamente después de una serie de mensajes en Twitter en donde no solamente apoya al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también pidió abolir la enmienda número 13 que prohíbe la esclavitud.

El rapero compartió una foto en Twitter en donde se ve portando una cachucha con el slogan de la campaña presidencial de Trump: “Make America Great Again”.

“Esto representa lo bueno y que Estados Unidos se convierte en uno nuevamente. No vamos a necesitar contratar a personas en otros países. Construiremos fábricas en Estados Unidos y crearemos trabajos. Le daremos trabajo a todos quien estén libres de prisión si abolimos la enmienda número 13. Mensaje enviado con amor”, escribió West.

Cabe recordar que la enmienda número 13 es lo que hizo la esclavitud en Estados Unidos ilegal.

ACLARÓ SUS PALABRAS

Después de recibir críticas por lo escrito, el esposo de Kim Kardashian volvió a la red social para aclarar sus palabras.

“No abolir pero enmendemos la 13ª enmienda. Aplicaremos la opinión de todos en nuestra plataforma”, dijo.

Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América en “The Avengers”, se pronunció en contra de las palabras de West.

“No hay nada que haga enojar más que alguien que no sepa de historia, que no lea libros y que tenga la idea de que su miopía es una virtud. El nivel de conjeturas sin arrepentimiento que he visto últimamente no es solo frustrante, es retrógrado, sin precedentes y absolutamente terrible”, escribió Evans.

Pero el mensaje que se volvió viral fue uno de la cantante Lana del Rey que le contestó a Kanye en Instagram e hizo ver sus sentimientos en contra de él y del gobierno de Trump.

“El hacer Trump nuestro presidente fue una gran perdida para nuestro país, pero tu apoyo hacia él es una perdida para la cultura”, expresó Del Rey. “Solo puedo asumir que te identificas con su personalidad en algún nivel. Delirios de Grandeza, problemas extremos de narcisismo, que no serían temas si no estuviéramos hablando del hombre que lidera nuestro país.

“Si tu crees que está bien en apoyar a alguien que cree que está bien tomar a una mujer de su parte íntima sólo porque es famoso, entonces necesitas una intervención como él, algo que un narcisista nunca hará porque no hay suficiente ayuda para el problema”, añadió.

Lana terminó con las siguientes palabras: “Mensaje enviado con la preocupación que nunca será dirigida”.