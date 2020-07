Kanye West celebra su primer acto de campaña con polémica, citas de la Biblia y sollozos (VIDEOS)

Vestido con un chaleco antibalas con la palabra ‘seguridad’ escrita delante, West se puso a llorar al recordar cómo su padre quiso interrumpir el embarazo de su madre y que él pensó en hacer lo mismo cuando su esposa, Kim Kardashian, quedó embarazada. ‘Casi maté a mi hija’, dijo

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- El rapero estadounidense Kanye West, que el pasado 4 de julio anunció que participará en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, celebró este domingo su primer mitin de campaña en North Charleston (Carolina del Sur), durante el cual habló sobre el aborto y la pornografía, discutió de política con los asistentes, citó la Biblia y en un momento dado se echó a llorar.

West apareció en el escenario con “2020” afeitado en la parte posterior de su cabeza y con lo que parecía ser un chaleco antibalas con la palabra “Security” (seguridad, en español) escrita en él.

Durante el mitin, que era “solo para invitados registrados”, duró un poco más de una hora y fue transmitido en YouTube, el rapero saltó de un tema a otro sin respetar ninguna estructura de discurso.

“La libertad no viene de una elección. La libertad viene de ti cuando no ves pornografía. La libertad viene de no tomar el [analgésico opioide] Percoset”, dijo West.

No One: Absolutely No One: Kanye: pic.twitter.com/IreNTKwYGR — New Culture 👑 (@NewCuIture) July 19, 2020

En otro momento, el músico señaló que Harriet Tubman, la reconocida luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados, “nunca liberó a los esclavos” y “solo hizo que los esclavos trabajaran para otras personas blancas”, desatando la indignación de varios asistentes del mitin.

West se refirió también a la Biblia varias veces, y de repente se echó a llorar al describir cómo su padre quiso abortarlo. “No habría habido Kanye West, porque mi padre estaba demasiado ocupado”, señaló el rapero.

Además, West recordó que su esposa, Kim Kardashian, tuvo su primer hijo “a pesar de que” él no quería. “Casi maté a mi hija. Amo a mi hija […] Dios quiere que creamos”, dijo.

Kanye is hysterically crying at his rally in South Carolina pic.twitter.com/yyd2vQmkaa — Debating Hip-Hop (@DebatingHipHop_) July 19, 2020

Al mismo tiempo, el músico argumentó que el aborto debería seguir siendo legal pero que también debería haber apoyo financiero para las nuevas madres, sugiriendo que, si llega a convertirse en presidente, promoverá una política según la cual cualquier persona que dé a luz a un niño recibirá un millón de dólares “o algo así”.

“Si hubiera tenido la oportunidad de recibir un millón de dólares, solo por estar embarazada, ¿lo habría considerado? Y entonces todos comenzarían a tener hijos, el mayor regalo de la vida”, sostuvo West.

“Lo único que puede liberarnos es obedecer las reglas que se nos dieron para una tierra prometida”, dijo el rapero. “El aborto debería ser legal porque ¿adivinen qué? La ley no es de Dios de todos modos, entonces, ¿qué es la legalidad?”, se preguntó el músico.

Este jueves, Kanye West se registró en el estado de Oklahoma como candidato independiente para las elecciones presidenciales de EU. El rapero se presentará con el partido The Birthday Party (el Partido –o también la Fiesta– de Cumpleaños) porque, “cuando nosotros ganemos, será el cumpleaños de todos”.

No obstante, varios expertos dudan del éxito político del rapero, ya que ingresó a la carrera presidencial muy tarde y ya perdió el plazo para calificar para la votación en varios estados.