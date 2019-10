Kanye West hace polÃ©micas declaraciones sobre el aborto

El rapero Kanye West tras llevar tiempo apartado de la música vuelve a estar en boca de todos al editar un disco religioso titulado "Jesus is King"

Kanye West afirmó que Jesús lo liberó de las garras del Partido Demócrata de Estados Unidos, que según él le ha lavado el “cerebro a la comunidad negra para que aborten a sus niños”.

El rapero hizo el controvertido comentario durante una entrevista radial con Big Boy en la que habló sobre política, su nuevo álbum con temática religiosa y la cultura negra.

Si bien Kanye ya ha sido ampliamente acusado de abandonar sus raíces, debido a su apoyo al presidente Donald Trump, afirmó que los afroamericanos realmente no tienen su propia cultura.

El esposo de la mediática Kim Kardashian afirmó que el partido político “le ha lavado el cerebro a su gente para hacer cosas impías, como el control de natalidad de Plan B y alentar el aborto”.

Para él, la élites abortistas buscan especialmente acabar con la población pobre y negra.

“Los demócratas nos han tenido (a los negros) votando demócratas durante años, hermano. ¿De qué hablamos? Pistolas en los 80, sacar al padre de casa, el plan B (píldora del día después), hacernos abortar a nuestros hijos... Jesús dijo ‘no matarás'".

También dice que los demócratas han respaldado políticas durante décadas que han perjudicado a la comunidad negra, y que simplemente ya no está alineado, publicó infobae.com.

Donald Trump Jr. le envió un mensaje de felicitaciones al músico por su nuevo disco “Jesus is King” a través de Twitter.

“Los izquierdistas siempre intentan silenciar a los que dicen la verdad. Están librando una guerra contra nuestra familia y cultura. Kanye es pionero”.

Kanye West is cracking the culture code.@kanyewest’s new album #JesusIsKing is the epitome of fearless creativity and “dangerous, unapproved” ideas.

Leftists always try to silence those who are speaking truth. They’re waging a war on our family and culture.

Kanye is a pioneer pic.twitter.com/EmPgLqgGZJ