Kanye West premia lealtad de Kim Kardashian con un cheque de un millÃ³n de dÃ³lares

Kanye West premia lealtad de Kim Kardashian con un cheque de un millón de dólares

La estrella de Keeping Up With the Kardashians platica cómo es que su esposo la consiente

Noroeste / Redacción

No es un secreto que a Kanye West le encanta consentir a su esposa con sorpresas inolvidables.

Pero en el podcast Pretty Big Deal With Ashley Graham, Kim Kardashian reveló una sorpresa del Día de las Madres que pocos creerán, citó eonline.com.

"Él es el más lindo. Una marca me ofreció un millón de dólares por hacer una publicación sobre su ropa. No diré qué marca es, pero ellos suelen imitar a Yeezy", le contó Kim a Ashley Graham. "Le pregunté a Kanye qué le parecía y me dijo, ‘No, bebé. No quiero que hagas eso'. Me pareció comprensible, pero era mucho dinero", relató de la firma que representa West.

"El Día de las Madres fue la semana siguiente. Llegó el Día de las Madres, él estaba grabando fuera de la ciudad y me regaló flores y un sobre en la puerta de la casa. Abrí el sobre y era un cheque por un millón de dólares diciendo gracias por apoyarme siempre y por no publicar", dijo la mujer detrás de KKW Beauty. "Luego, en el sobre había un contrato para ser dueña de una parte de Yeezy, tener mi porcentaje. Ese fue mi regalo de Día de las Madres".

Y para quienes se lo estén preguntando, Kim bromeó diciendo que claramente cobró el cheque.

Durante la entrevista, la estrella de Keeping Up With the Kardashians explicó que mucha de la ropa que se pone suele inspirar imitaciones en Internet. Ese fue el caso cuando se dejó ver en un mini vestido rosa Yeezy a la medida, pieza que usó para la fiesta con motivo del cumpleaños 21 de Kylie Jenner.

"Le dije, ‘Deberíamos tenerlos prefabricados. Sabemos lo que vamos a usar y lo venderemos después en la web'. Pero él dijo, ‘No bebé. No hago vestidos en realidad. Ese fue solo para ti. Déjalos que lo copien. No importa'", recordó Kim. "A él no le importa, pero muchos de esos son por influencia de Yeezy".

Las Kardashians, en el festejo de Kylie Jenner, al centro.

Kim, madre de tres pequeños, siempre tendrá el apoyo de su esposo, tanto personal como profesionalmente. Y en este caso ser leal pagó muy bien.