Kanye West volverá a postularse para la presidencia de EU en 2024

En el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se llevan a cabo entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, el rapero Kanye West publicó una foto haciendo referencia a que volverá a postularse para presidente en 2024.

"Bienvenido, Kanye 2024", fue el mensaje que compartió junto con una foto donde se pueden ver los estados que han ganado los actuales candidatos presidenciales, de acuerdo a milenio.com.

Hace unas semanas, el músico lanzó su primer video oficial de campaña, en su intento por ser elegido como presidente de Estados Unidos. Hoy publicó un tuit afirmando que es la primera vez que participa en los comicios y lo hizo votando por él mismo.

“Dios es bueno. Hoy estoy votando por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… yo", escribió.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊