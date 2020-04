KARATE DO

Karatecas mazatlecos se mantienen en forma pese al Covid-19

Los exponentes de dicha disciplina no han dejado entrenar, gracias a las rutinas proporcionadas vía Whatsapp, por el sensei Jesús Moreno Salas

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Tras la suspensión de actividades deportivas en el puerto, como medida de prevención ante la propagación del Covid-19, muchas disciplinas han optado por realizad entrenamientos de manera virtual.

Tal es el caso del entrenador porteño Jesús Moreno Salas, quien considera importante la constante preparación para sus estudiantes, en medida de lo posible, por lo que decidió llevar a cabo esta práctica a través de internet.

“Desde que se suspendieron las clases presenciales, hemos estado trabajando en hacer las cosas lo mejor posible para los muchachos, por eso es que estamos trabajando de manera virtual con ellos”, dijo Moreno.

“Por medio de Whatsapp, se les envía una rutina que abordan distintos aspectos de los entrenamientos, y como todos los jóvenes son cinta negra, es más sencillo mandarles una rutina para que la hagan en casa”, añadió.

De esta manera, los estudiantes no solamente continuarán manteniendo su desarrollo en esta disciplina, sino que además les beneficia para tener una distracción durante el periodo de cuarentena.

“Esto además les ayudará a romper con la rutina diaria durante la cuarentena, pues les sirve no solo en el aspecto físico, sino también a la hora de entretener la mente”, expresó.

“Sabemos que el entrenamiento virtual no es igual al presencial, pero es una forma de no perder el ritmo y en su momento de regresar, no empezar desde cero”.

Así pues, el sensei Moreno Salas compartió un mensaje con sus estudiantes, donde les pide que continúen enfocados en su desarrollo personal, pues es un recurso importante para afrontar estos momentos.

“Esperemos que todo esto pase pronto, y solo me queda decirle a mis estudiantes que mantengan la calma y hagan lo que puedan hacer desde sus casas, pues lo que menos queremos es que se expongan”, puntualizó.

Jesús Moreno Salas, continuará por los siguientes días realizando trabajos desde casa con sus alumnos de manera virtual, siguiendo las indicaciones que se dieron por parte del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE) y el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán (IMDEM).