Karen Moon prueba su faceta como solista

Además de desarrollar su carrera como vocal coach, la cantante es compositora y escritora

Fernando Espinoza

Karen Moon hace un poco de todo: escribe canciones, es vocal coach de diferentes artistas del regional mexicano y de participantes de realities shows y actualmente está escribiendo un libro. Ahora se da la oportunidad de probar suerte como solista.

La cantante de 28 años se aventuró a sacar su primer sencillo en 2018, de manera independiente, Todo o nada, en ese mismo año lanzó un sencillo más titulado “Las noches que me quedan”, un tema que nació de su propia inspiración en coautoría con Paolo Stefanoni, César Ceja, Alejandro Soto, Eduardo Tagle. Esta vez regresa con “A ver si ella”, un tema de Alexis Cristóbal, producido por Pier Catalán.

"Alexis era mi novio, él escribió la canción y es muy curioso porque cada vez que me preguntan a quién se la dedico, les digo que a él, aunque no es cierto, porque terminamos siendo buenos amigos, pero pues la canción tiene un sentimiento especial por la relación que tuvimos; de hecho, esa canción me la dio antes de terminar y yo la grabé, pero la volví a grabar", destacó Karen Moon vía telefónica.

Decidió volver a grabar el tema para impregnarlo del sentimiento que tenía tras la ruptura.

"En partes del video lloré, era real el sentimiento".

El video se grabó de manera sencilla en un foro de la Ciudad de México, debido a la nueva normalidad.

“Cuando una mujer da todo en una relación, ama incondicionalmente y por alguna razón el camino o destino no es el mismo, puede convertirse doloroso, es entonces cuando al final es necesario y saludable seguir por separado y desear lo mejor a la otra parte", dijo.

Para Karen, esta cuarentena ha sido muy productiva, pues a pesar que al inicio pensó que todo se pararía comenzó a escribir nuevas canciones y ya lleva más de 30.

Además se encuentra componiendo la música para una serie, de lo que no puede adelantar mucho, y a la par viaja a Estados Unidos para trabajar como entrenadora vocal con Larry Hernández.

EN REDES

Puede encontrar a Karen Moon en Instagram como @Karenmoonmusic