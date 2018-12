Karina comparte su vocaciÃ³n como profesora con la creaciÃ³n de piÃ±atas

Karina comparte su vocación como profesora con la creación de piñatas

Además de educar a los menores, la maestra dedica parte de su tiempo en la elaboración de piñatas para toda ocasión especial, principalmente en esta temporada de posadas

Hugo Gómez

24/12/2018 | 09:43 AM

EL ROSARIO._ Maestra de Educación Especial de Profesión, Karina Avena Vargas ha encontrado en la creación de manualidades y principalmente piñatas una segunda vocación.

Para la docente originaria de Aguaverde, estas creaciones representan más que un negocio el potencializar sus habilidades, y donde afirma ha encontrado una nueva pasión.

Más allá del ingreso extra que representa, reconoce que es un incentivo para ella el que aprecien sus piñatas, de las cuales en esta temporada crece su demanda debido al periodo de posadas.

“Creo que tengo vocación para las dos cosas, el ser maestra y las manualidades; a mí nadie me ha enseñado, yo veo las cosas y pienso cómo le voy a hacer, hubo una piñata que se me fue el sueño de pensar en los detalles”, afirma.

Reconoció que tiene 17 años de maestra, y que más de 20 años que descubrió su talento para las manualidades, pues además de crear piñatas, realiza dulceros, centros de mesa para eventos, entre otras cosas.

“Nunca era para negocio, siempre eran para amigos y familiares, pero me empezaron a pedir porque les gustaban las piñatas”, dijo.

Avena Vargas señala que encuentra en este oficio una terapia ocupacional que le ayuda a despejarse en los días que tiene mayores dificultades, ya que las tardes son libres luego de que sale de la escuela donde trabaja.

“Me entretengo, si me siento agobiada por el estrés de lo que pasa en la vida, llego agarro mi cajita y me pongo a trabajar y me relajo”.

Mientras crea una piñata que tiene que entregar, refiere que este talento parece haberlo heredado de una tía hermana de su papá quien también realiza este oficio.

Concluyó que sueña con un taller donde pueda ofrecer todo para las fiestas, desde centros de mesas hasta las piñatas.