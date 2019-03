Carnaval Mazatlán 2019

Karina López: ‘El Carnaval, unidad que vivimos los mazatlecos’

La Reina de los Juegos Florales de 1994 comparte su experiencia como soberana

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN.- Aunque su mamá al principio no estaba muy convencida de que participara como candidata a Reina del Carnaval de 1994, Karina López recibió el apoyo de su abuela y unas tías, así que terminó aceptando.

A ese apoyo se sumó el de amigos de su infancia, secundaria y preparatoria, ganándose la corona de Juegos Florales de ese año, cumpliendo así su sueño de niña y vivir la máxima fiesta porteña.

“Para mí, el Carnaval es tradición, alegría, música, los Papaquis; es cultura, arte y, sobre todo, es la unidad que vivimos los mazatlecos año con año para disfrutar de nuestra máxima fiesta, que inicia para los que gustamos de esta algarabía”, revela.

“A los 17 años fui invitada por Codetur, ahora Cultura, para ser candidata a los reinados de nuestro Carnaval, lo que me llenó de alegría, pues desde niña, al asistir a los desfiles, tuve la ilusión de portar una corona”.

¿Qué significó ganar los Juegos Florales?

“El ser la Reina de la Fiesta Culta y de la Artes de nuestro Carnaval, donde se celebra el Premio de la Poesía Clemencia Isaura y entregar la Flor Natural al poeta laureado, significó una gran emoción y alegría”, contesta.

“Ahí inició mi compromiso, lo que me motivó para continuar con mis estudios y preparación, cumpliendo con las responsabilidades que se presentaron durante el año de mi reinado, al asistir a los eventos culturales de nuestro puerto y, principalmente, promoverlos”.

El ‘peso’ de ser una reina

En su año de soberana de la fiesta culta, Karina portó dos atuendos reales, pues el que originalmente se le confeccionó pesaba más que ella, tanto que al finalizar su ceremonia de coronación, se desmayó.

“Tuve dos vestidos, ambos inspirados en una emperatriz antigua, diseñado y confeccionado por Jorge Echeagaray y Federico Morales, ¡precioso!, con un bello plumaje y una cauda majestuosa. Era muy pesado, pesaba más que yo y apenas lo podía”, recuerda.

“El día de mi coronación, estaba feliz, sonreí hasta el final, pero al despedirme y salir del escenario, me desmayé, no aguanté. Entre la emoción y el peso, no pude más, por ese motivo, se confeccionó otro vestido muy parecido, pero más ligero”.

El Carnaval le trae el amor

En uno de los viajes de promoción que hizo durante su año de reinado, en uno de ellos, coincidió con Salvador Campos de Anda, con quien entabló una amistad que evolucionó en matrimonio.

“Fueron muchos viajes en nuestro País y el extranjero; coincidí, en uno de los viajes de promoción de nuestra máxima fiesta, con un joven, que años después fuera mi novio y ahora es mi esposo”, agrega.

Ahora, Karina es madre de tres pequeños, Salvador, a quien llaman Chavita, y de dos princesas, Regina y Carlota, de quienes dice que si quisieran participar como candidatas a reinas, las apoyaría encantada y vivieran la belleza del Carnaval desde adentro.

“Para mí, los más bellos carnavales han sido el de 1994, en el que fui electa Reina de los Juegos Florales, y este año, en mi homenaje de 25 aniversario, me vuelvo a sentir Reina”, confiesa.

“Y espero que todos los mazatlecos disfrutemos la algarabía del Carnaval, es una fiesta familiar, es nuestra; gocémosla al máximo, de manera ordenada, respetuosa y cuidemos los excesos”.

“Como Reina de los Juegos Florales, recae el honor de hacer entrega de la Flor Natural al poeta laureado, del Premio de Poesía Clemencia Isaura”, Karina López, Reina de los Juegos Florales de 1994