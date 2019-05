Karla Gavica HernÃ¡ndez: Una mamÃ¡ que adaptÃ³ su mundo

Día de las Madres

Karla Gavica Hernández: Una mamá que adaptó su mundo

Karla aprendió a aceptar la discapacidad de su hija mayor, a hacer sus miedos a un lado y junto a sus otros dos hijos y esposo superar las adversidades

Susana Guevara

MAZATLÁN.- La vida tenía preparada una lección muy importante para Karla Gavica Hernández cuando se convirtió en mamá, entender el para qué de cualquiera de las situaciones que se le presentaran en el camino.

Como toda mujer, uno de sus sueños era formar una familia, se casó muy joven y pronto se convirtió en mamá de una niña, a la que llamó Lupita.

“Era muy esperada y llegó en una condición diferente a lo que pensé, tuvo sufrimiento fetal, nació con un paro cardiorespiratorio, sin vida y me la regresaron, pero tuvo daño cerebral”, explica.

El diagnóstico eran de 72 horas para la pequeña y sin pronóstico de vida, ya que también presentaba convulsiones y anemia.

Karla, al recibir la noticia “quería morirse”, pero su juventud, ganas de verla y tenerla entre sus brazos hicieron que se levantara lo más pronto posible de la cama.

Aunque no podía acercarse a su bebita, durante dos semanas no se despegó del área intensiva y al mejorar ya pudo alimentarla y estar junto a ella.

El pediatra le explicó lo que tenía que hacer para el bienestar de Lupita, quien fue diagnosticada con PCI (parálisis cerebral infantil) y milagrosamente había sobrevivido.

“Lo único que me resaltó es que era un milagro, que estaba conmigo, no sabía que era PCI, hasta los seis meses, porque una vecina, a la que le agradezco mucho, me preguntó por la bebé y le dije que estaba bien”, recuerda.

“Me dijo que mi niña no controlaba el cuello, yo le respondí que era el medicamento, me dijo que no, que fuera al CAM donde trabajaba para que me explicaran mejor, no aceptaba que era una discapacidad”.

Al conocer lo que sucedía y ver a los demás niños en diferentes condiciones, entendió que hiciera lo que hiciera no iba a curarla y el daño era permanente.

En su andar se ha topado con “ángeles”, como Karla los llama, ya que la han orientado y acompañado en los cuidados de su primer amor.

En ese proceso llegó su segundo amor, Karlita, quien nació sana y desde pequeña fue muy independiente y su fiel compañera; juntas adaptaron y combinaron sus mundos al de Lupita.

“Una vez me dijeron ‘qué cruz tan grande cargas’ y yo respondí ‘¿cuál?’, al contrario, para mí fue un regalo, le dio un sentido a mi vida, no tenía un objetivo”, asegura.

Su objetivo fue entender qué es la discapacidad, la empatía, la tolerancia, recibir y dar amor y sobre todo, apreciar y ser parte de los logros de sus hijos.

Entendiendo a Lupita

Cuando Karla se convirtió en madre de Lupita y Karla no tenía estudios y gracias al apoyo de su familia cursó la preparatoria nocturna y la Licenciatura en Psicología para poder entender todo lo que le pasaba a su pequeña.

“Yo quería estudiar Neurosicología para entender todo lo que le pasaba a Lupita, esa parte del cerebro que se dañó, el área de broca, motora, quería saber y no podía viajar a otro lado a estudiarla, y aquí se abrió la carrera semiescolarizada los fines de semana”, explica.

“Mi mamá y yo nos metimos a estudiar y en conjunto, ella siempre me acompañó a México a consultas, esto es un trabajo familiar, de otra forma no es probable que haya éxito con un niño con discapacidad, si no es apoyado por los papás y la familia que le sigue”.

Una familia reconstituida

Tuvieron que pasar siete años para que Lupita pudiera decirle mamá a Karla, no hablaba nada y llegó ese anhelado momento, el cual recuerda feliz y con lágrimas de emoción.

También llegó una nueva persona a reconstituir lo que eran ellas tres, su esposo Daniel Ulises, quien fue la amalgama, como ella lo describe, para formarse como familia.

“Cuando me embaracé de mi tercer hijo me cambió todo, no sabía si estaba lista, a muchas les da miedo volverse a embarazar cuando tienen un niño con discapacidad”, comenta.

“Pero entendí que no fue por mi genética, una cosa que yo la causara, fue un accidente, negligencia médica y si tenía otro embarazo no tenía por qué pasar lo mismo”, agrega.

El trabajo y la adaptación; su legado

El mayor aprendizaje de Karla ha sido ser empática y aceptar las diferencias de las demás personas y convivir con ellas, algo que transmitió a sus hijos.

En su desarrollo han aprendido a ser solidarios con su tiempo y regalar alegría al prójimo, además de trabajar para conseguir lo que se propongan.

“Todo el tiempo hemos trabajado para animar fiestas infantiles y conforme ellos fueron creciendo se unieron, ahora en la cafetería también me ayudan”, resalta.

“Lupita está integrada a la sociedad, conoce gente, lugares, hace actividades, me ayuda a poner música y limpiar su área de trabajo, Karla lo hace en las tardes y Carlos, los sábados”.

Sus hijos, Lupita, de 23; Karla, de 21, y Carlos, de 14, tienen bien definido lo que quieren y se apoyan entre sí para continuar creciendo, como seres humanos han sido formados para que salgan adelante, jamás crucen sus brazos y superar las adversidades.