Karla Montero, Diputada que ventilÃ³ su homosexualidad, gran ausente en sesiÃ³n de matrimonio igualitario

MATRIMONIO IGUALITARIO

Karla Montero, Diputada que ventiló su homosexualidad, gran ausente en sesión de matrimonio igualitario

La sesión de este martes 18 inició con la presencia de 38 de 40 diputados. De los dos que faltaron, Ocadio García, de Morena, está hospitalizado por un infarto. Montero presentó 'justificante'

José Alfredo Beltrán

La sesión de la 63 Legislatura en la que se discute uno de los temas más polémicos en los últimos años, inició con la presencia de 38 de los 40 diputados locales.

La ausencia de una de ellas, Karla Montero Alatorre, acaparó reflectores.

La legisladora, que llegó a la curul abanderada por el extinto Partido Encuentro Social, el PES, presentó justificante, para no asistir.

Así lo informó el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral Rodríguez, luego del pase de lista.

El otro ausente, pero por motivos de salud, es el morenista Ocadio García, Diputado por Distrito 18 de Culiacán, que se encuentra hospitalizado a causa de un infarto.

Pero es el caso de Montero Alatorre, ahora sin partido, el que genera "nota".

Y es que recientemente la legisladora anunció su voto a favor de este dictamen, contexto en el cual revelaría por primera vez sus preferencias sexuales, públicamente.

El hecho la convirtió en la primera Diputada local en la historia de Sinaloa, de dar este paso.

El 6 de junio, Montero Alatorre fue abordada sobre este dictamen, marco en el cual cuestionó al proceder de varios compañeros, sobre esta reforma. Reveló, incluso, que ha sido discriminada por su condición.

"Sí escuché a varios diputados (de Morena) que los van a dejar votar libres, lo que quisieran", narró.

"Yo les dejo una pregunta a los diputados que piensan votar en contra -recalcó- ¿ustedes por quién van a votar, por ustedes, por sus creencias religiosas, o por sus representados? porque escuché a varios diputados incluso al término de una plática pues tirándome un pequeño insulto, a mí, respecto a mis preferencias sexuales", detalló.

En su caso, aseguró, "votaría por sus representados".

"No por mí, no tengo creencias religiosas y yo creo que los derechos humanos no están a discusión y a una persona heterosexual, no se le está quitando ningún derecho, en cambio, ellos sí le están negando el derecho a otras personas", lamentó.

- ¿Karla Montero va entonces por el matrimonio igualitario?

¡Claro que sí, me vería ridícula yendo en contra!

- ¿Por qué Karla?

Por mi condición, también formo parte de la comunidad, el que no sea activa en la búsqueda de sus derechos, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra.

Hoy, Montero Alatorre fue la gran ausente.