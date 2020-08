Karla recibe mil 800 pesos donados por dos lectores de este diario, en Mazatlán

Además, solicita el apoyo para conseguir un empleo para ella y su esposo quien se dedica a la albañilería

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Un donativo de mil 800 pesos recibió la señora Karla Rubí Sánchez Robles, quien fue apoyada por dos lectores de este diario que amablemente le donaron el dinero que le será de gran utilidad para su familia.

Karla Rubí, quien acudió acompañada de sus dos hijo a este diario a recoger el donativo, agradeció el apoyo de los lectores de este diario por el dinero que amablemente le otorgaron.

“Muchas gracias por esta ayuda, no había podido venir a recogerlo porque andaba con lo de mi esposo en el Seguro y no tengo teléfono celular, que si lo tuviera ya lo hubiera empeñado, pero qué bueno que me ayudaron”, expresó.

Sin embargo, la situación económica de Karla y su familia aún es muy precaria, ya que su esposo Enrique, quien ya salió del Seguro Social donde estaba internado por una dermatitis atópica que padece, no ha podido conseguir trabajo, por lo que pidió que si alguien le puede dar trabajo de albañilería que es a lo que se dedica.

Además comentó que ella elabora artesanías de pedrería que vende en la vía pública, pero debido a que en las playas aún no está permitido el trabajo para los vendedores ambulantes, sus ventas son muy bajas y saca muy poco para comer.

“Ya fui al Palacio Municipal para que me den permiso de vender mis pulseras en la playa que es donde más se venden, pero me dijeron que no se puede porque no hay permisos para los vendedores, que lo que puedo hacer es ir a vender a escondidas y que si veo a los inspectores que me esconda, pero me arriesgo a que me quiten las pulseras y hasta me detengan”, comentó.

Por tal motivo Karla pide que le den trabajo haciendo el aseo en una casa donde le permitan llevar a sus hijos Humberto y Aris, de 8 y 3 años respectivamente, ya que no tiene con quién dejarlos encargados.

Cualquier ayuda en despensa o económica, así como algún empleo que puedan ofrecer a Karla Rubí o a su esposo, pueden informar en el edificio de Noroeste, donde se le comunicará a ella.