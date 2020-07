Karola Dautt: la madre, hija, esposa, amiga, coach que viviÃ³ el honor de haber sido enfermera

Karola Dautt: la madre, hija, esposa, amiga, coach que vivió el honor de haber sido enfermera

La jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer en Culiacán fue honrada por sus compañeros y reconocida en su labor como enfermera. El 10 de julio perdió la vida por Covid-19, su deceso cimbró el hospital

Karen Bravo

13/07/2020 | 12:24 AM

-- ¿Dónde está la coach?

Allá.

-- ¿Dónde está la coach?

Allá

-- ¿Dónde está la coach?

Con casacas rojas y apuntando al cielo, las diablas destacaban entre el blanco de los uniformes de enfermería. Se trata de las jugadoras del equipo de softbol “Las diablas” que representan al Hospital de la Mujer en la liga del Polideportivo de Valle Alto, ese equipo que fundaría Cecilia Karola Dautt Ramírez, la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio.

Karola, como la llamaban sus compañeros, falleció el 10 de julio por Covid-19 y este lunes fue homenajeada por sus compañeras en el Hospital de la Mujer.

Era originaria de Escuinapa, pero junto con su familia se mudó a Guasave en donde desarrolló muchos años de su vida. Ahí conoció a su esposo Rogelio, con quien tuvo dos hijos, Mateo y Vania.

El ímpetu de ayudar a los demás la llevó a ser parte del cuerpo de socorristas de la Cruz Roja delegación Guasave, en donde se acreditó como técnico de urgencias médicas en mayo de 2002. Pero ahí no se detenía la pasión de Karola por hacer la diferencia.

Cursó sus estudios como técnico en enfermería en la Escuela Superior de Enfermería de Culiacán en la generación 2002-2005. Posteriormente realizó su servicio social en el Hospital General de Culiacán; años más tarde estudiaría su nivelación de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional.

En octubre de 2012 inició su posgrado de cuidados intensivos en el Hospital Civil de Culiacán, concluyendo en octubre de 2013. De julio de 2006 hasta 2009 cuando trasladó su vida laboral al Hospital de la Mujer, ocho años después recibió su nombramiento como jefa de cuidados intensivos.

Karola siempre estuvo al día con los estudios, ambiciosa de conocimiento, participaba en talleres, cursos, simposiums, pero era algo que no se quedaba solo para ella.

“Tuvo innumerables participaciones como formadora de nuevos talentos de enfermería, como tutora clínica de estudiantes y pasantes de la carrera de enfermería, trasmitiéndoles sus conocimientos a cada uno de ellos”, recordó una de sus compañeras.

Pero la entrega de Karola no quedaba contenida en el hospital, siempre buscaba la excelencia en cada uno de los aspectos de su vida, como hija, madre, esposa, amiga y compañera de trabajo, recordaron los testimonios de sus colegas.

“La recordaremos como compañera y gran amiga pero sobre todo como la excelente hija que fue, la hermana, la esposa, la madre amorosa que siempre se preocupó por sus seres queridos; de calidad humana, intachable, e incluso envidiable, una mujer con ética y valores como nadie”, expresó Yuridia Castillo.

LA COACH KAROLA

Junto con sus amigas Tamara y Blanca, Karola fundó el equipo de softbal “Las Diablas” que juega en la liga del Polideportivo de Valle Alto.

Además de la enfermería, el deporte era una de sus pasiones, y los Algodoneros de Guasave el equipo que siguió en el beisbol.

EL HONOR DE HABER SIDO ENFERMERA

En la escalinata principal del Hospital de la Mujer se congregaron enfermeras, personal administrativo y médicos, quienes recordaron a Karola y las enseñanzas que les dejó. Ahí su familia recibió mensajes de apoyo y consuelo.

“Su hija donde quiera que esté siente ese honor de haber sido enfermera”, afirmó una de sus compañeras.

La partida de Karola cimbró al personal del hospital, quienes la recordaron con globos blancos al cielo y un video de su vida.

“Tú eres el claro ejemplo de aquella frase que dice 'quien no vive para servir, no sirve para vivir'. Demostraste que tú no trabajabas como enfermera, sino que tú eras enfermera”, expresó Yuridia Castillo.

“Tu sonrisa permanecerá por siempre en cada uno de nosotros”, agregó.

-- ¿Dónde está la coach?

Allá.

-- ¿Dónde está la coach?

Allá

-- ¿Dónde está la coach?

Allá... ¡Bien peleado, Karola!