Kate del Castillo reveló la fecha del regreso de La Reina del Sur

La serie volverá con una segunda temporada a Telemundo

Noroeste / Redacción

La actriz Kate del Castillo apareció en un video en Instagram para revelar la fecha del regreso de La Reina del Sur, en su segunda temporada.

Fue gracias a esa producción de Telemundo que la actriz saltó a la fama a nivel internacional.

Desde ayer, Kate había informado a sus seguidores en Instagram que hoy daría a conocer la fecha del estreno de los nuevos episodios.

Finalmente hace unos minutos se publicó en la cuenta oficial de la serie un clip en donde Kate mostró su emoción y anunció que la segunda temporada de La Reina del Sur se estrenará en Telemundo el próximo 22 de abril.

"Sí sabemos que estás igual de feliz que nosotros", se publicó en el mensaje que acompañó al video, de acuerdo a infobae.com.

En el clip, Kate informó que "a partir de este lunes se podrá ver un recap de lo que fue La Reina del Sur en la primera temporada".

Basada en el libro de Arturo Pérez-Reverte, la serie de La Reina del Sur fue creada por Roberto Stopello.

Su primera temporada, de 63 episodios, comenzó a transmitirse el 28 de febrero de 2011 en Telemundo.

La serie seguía la historia de Teresa Mendoza, una mujer a cargo de un exitoso negocio de tráfico de drogas, a la que apodan "La Reina del Sur".

Además de Kate, en la primera temporada actuaron Rafael Amaya e Iván Sánchez (conocido como "El Gallego" y con quien Teresa tenía un romance). Al final de esa primera temporada no quedó muy claro qué pasó con Mendoza.

Teresa Mendoza sostuvo un romance con “El Gallego” en la primera temporada

En mayo de 2017, Telemundo y Kate anunciaron que habría una segunda temporada de la exitosa serie, pero no se dieron a conocer más detalles de la producción.

Del Castillo regresó a México en diciembre de 2018.

La actriz no había pisado su país durante tres años, pues fue en esa época que el gobierno la investigaba luego de saberse que sostuvo un encuentro con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Una vez que cambió el gobierno en México, Kate pudo volver y en una conferencia de prensa aseguró que fue "víctima de una persecución penal injustificada e ilegal. La PGR (Procuraduría General de la República) filtró información a los medios de comunicación y provocaron un juicio mediático que afectó mis derechos al presentarme ante la sociedad como delincuente, violando mi presunción de inocencia".

En una entrevista que Kate concedió a su hermana Verónica hace algunas semanas, la actriz mexicana se lanzó contra Sean Penn, otro de los involucrados en el encuentro con "El Chapo".

"No nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió", indicó Del Castillo.