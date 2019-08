Kate del Castillo se siente estereotipada en EU; ofrecen sÃ³lo papeles de â€˜prostituta o sirvientaâ€™, dice

Kate del Castillo se siente estereotipada en EU; ofrecen sólo papeles de ‘prostituta o sirvienta’, dice

Kate del Castillo llegó desde años a Estados Unidos con el único objetivo de ampliar sus horizontes y ponerse nuevos retos como actriz, pues aunque en México era reconocida, ella no desea encasillarse en los papeles que sólo le ofrecían en las telenovelas

19/08/2019 | 12:34 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La actriz mexicana Kate del Castillo habló, en entrevista con la NBCUniversal, sobre su situación laboral en Estados Unidos y el caminó que le cuesta a migrantes posicionarse en aquel país.

La protagonista de Ingobernable, de Netflix, actualmente se encuentra actuando en la obra The way she spoke, de Isaac Gómez, que aborda los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Una puesta que representó un reto a la actriz, pues es totalmente hablada en inglés y en la entrañas de Nueva York.

“Lo único que sé es que estoy feliz en Estados Unidos; me abrieron los brazos para tener una vida mejor, por eso estoy aquí. Porque desafortunadamente, en primer lugar no deberíamos tener que salir de nuestros países, porque deberíamos tener las mismas oportunidades en nuestros países, y desafortunadamente, en México eso no sucede. Vine a tener una mejor carrera, una mejor vida”, confesó.

Por este motivo, Kate se siente agradecida con el país norteamericano gobernado por Donald Trump, pues le abrieron las puertas a nuevas producciones y metas actorales. Todo ello a pesar de la situación que vive respecto a la migración y la discriminación que sufren.

“Como actriz, me siento estereotipada todo el tiempo. Necesitamos detener ser el estereotipo; leo muchos personajes y seguimos haciendo a la prostituta o a la sirvienta. Tratan mejor a los perros. Porque como digo en la obra, intentan fingir que no existes, que no importas”.”, dijo para NBCUniversal.

The way she spoke, obra dirigida por Jo Bonney se estrenó el pasado 18 de julio en el Teatro Minetta Lane, ha representado el reto más grande de la carrera de la actriz, según señaló a Efe, ya que para ella, es crucial “abrir el corazón” y entender en qué momento de su vida están los personajes, lo que dicen y sienten, y así “pasar el mensaje como tiene que ser pasado”: “Esto es por las mujeres de Juárez, no por Broadway, ni por mí, ni por dinero, y ojalá que cumpla con lo que tengo que cumplir”, expresó.

La obra, realizada a partir de testimonios de ex convictos y madres de mujeres desaparecidas recabados por Isaac Gómez, estará disponible en una versión de audio, para lo cual se grabará la voz de Del Castillo y podrá descargarse por medio de Audible Theatre.