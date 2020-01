Kate del Castillo y Paola NÃºÃ±ez enseÃ±an espaÃ±ol a Will Smith y Martin Lawrence

Kate del Castillo y Paola Núñez enseñan español a Will Smith y Martin Lawrence

Las actrices comparten crédito con los actores en la película Bad Boys for Life

Noroeste / Redacción

A escasos días del estreno de la cinta Bad Boys for Life, sus protagonistas Will Smith y Martin Lawrence realizaron un promocional junto a Kate del Castillo y Paola Núñez en el que las actrices realizaron el anuncio de una forma muy especial y divertida, pues decidieron hacerlo dando clases de español a los actores estadounidenses.

La primera en pronunciar palabra fue Del Castillo, quien expresó: “¡Hola a todos! Somos el elenco de Bad Boys para Siempre”. Inmediatamente, Paola dijo: “Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin!”.

El momento divertido surgió cuando Lawrence expresó en inglés: “¡Whoa! No sé español”, a lo que Will Smith le contesta para tranquilizarlo: “Va a estar en el teleprompter. Todo lo que tienes que hacer es leerlo”, citó quien.com.

Tras el consejo, Martin lee con cara de preocupación: “Gracias a La Reina”, a lo que Will comentó: “no, no, no, son Reinas”. A su vez Kate hace énfasis en la pronunciación, y Paola agrega: “Tienes que usar tu epiglotis (en la erre)”, pero Will la desmiente y asegura que no puede usar esa técnica en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Trailer Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 8 Ene, 2020 a las 11:58 PST

Mientras Will sigue ayudando a Martin, Kate se dirige a Paola expresado: “¿Sabes qué? Parecen taladros viejos”. Por su parte, Núñez cuestiona a Smith sobre si realmente puede hacer su intervención en español.

Finalmente, los actores comienzan con la presentación del tráiler, y tras los diálogos de Paola y Kate, tanto Will como Martin únicamente dicen en español “¡Hola!”.

En Bad Boys for Life, Marcus Burnett (Martin Lawrence) es ahora un inspector de policía mientras que Mike Lowery se encuentra viviendo la crisis de la mediana edad (los 50 años). Ambos se unen al equipo de élite AMMO de la policía de Miami para atrapar a un malvado líder de un cartel.