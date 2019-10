Katty Gutiérrez va por título Plata CMB

Se medirá en Madrid a la española Joana Pastrana

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La ex campeona mundial Katty Gutiérrez tendrá una nueva oportunidad titular, pero deberá ir a la conquista del Viejo Continente.

Katty (21-7, 6 KO’s) enfrentará a la española Joana Pastrana (15-2, 5 KO’s) el 23 de noviembre, por el título vacante Plata CMB de peso Mínimo. El combate se celebrará en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal, comunidad de Madrid.

“Es una peleadora fuerte, que trabaja la distancia, es larga de brazos y su boxeo es un poco como el estilo olímpico, pero vamos a trabajar para presionar”, comentó.

“Sé que tengo que ir a España a noquear, y me siento bien para lograrlo. Voy con una mentalidad ganadora, con una mentalidad de noquear, no quiero conformarme con una decisión porque sabemos lo que puede pasar”, añadió.

La mochiteca, originaria del Barrio Bravo de La Cuchilla y descendiente de una legendaria dinastía boxística, ganó el campeonato FIB de peso Mínimo en abril de 2011 ante la estadunidense Hollie Dunaway, y lo defendió en cuatro ocasiones.

Pero su promotor la abandonó, ocasionando que el organismo le retirara su título por no defenderlo, y su carrera fue en declive hasta que perdió ante la nayarita Anabel ‘Avispa’ Ortiz en abril de 2016, por el campeonato AMB de peso Mínimo.

Katty se alejó del boxeo durante tres años, pero regresó de la mano del promotor Daniel Castro. Este año ha hecho dos peleas de bajo perfil, y ambas las ganó por la vía rápida. El Consejo Mundial de Boxeo la reclasificó en septiembre como número 10 de las 105 libras.

“Fueron tres años de inactividad, donde yo pensaba que ya había hecho lo que tenía que hacer, y la verdad, me miraba muy lejos de regresar a un ring, pero tuve una plática con Daniel y me dijo: si te animas, yo te apoyo; y cuando le dije a mi familia que quería regresar me apoyaron como siempre”, compartió.

“Creo que tengo la experiencia adecuada, y la edad adecuada, sé que lo voy a volver a hacer. Voy a ir a España por ese título”, sentenció.

Joana Pastrana conquistó en junio de 2018 el mismo campeonato de la FIB que Katty había tenido, y lo retuvo en dos ocasiones, hasta que lo perdió recién el 4 de agosto, ante la costarricense Yokasta Valle. Ahora, llega a este compromiso como clasificada número 19 del CMB.

El promotor culiacanense Daniel Castro señaló que el combate ha generado mucha expectación porque se enfrentan dos ex campeonas mundiales, y apuntó que la ganadora será designada retadora oficial de la campeona absoluta del CMB en la categoría, la alemana Christina Rupprecht.

Asimismo, informó que Katty hará una pelea de preparación, a ocho rounds, el 18 de octubre en Guamúchil.