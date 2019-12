Katy Perry adelanta la Navidad con su video Cozy Little Christmas

Sólo faltan algunas semanas para Navidad. Katy Perry lo sabe y para unirse a la celebración la cantante estrenó el video musical de su más reciente sencillo "Cozy Little Christmas", en el que sorprendió a sus fans por lucir atrevidos atuendos navideños, mientras interpretaba a la esposa de Santa Claus y lo acompaña a tomar un masaje.

Durante el video, la intérprete de "Fireworks", apareció semidesnuda en una cama de masajes a lado de Papá Noel para recibir un relajante masaje a manos del reno Rodolfo.

Sus seguidores no dejaron de elogiar su belleza y de admirar sus hermosos vestidos; sin embargo, ésta no fue la única sorpresa que Katy Perry preparó para sus fans en su nuevo video, citó milenio.com.

Ever wonder how 🎅🏻 unwinds the day after Christmas? Unwrap the #CozyLittleChristmasMusicVideo now to find out! 🎁 https://t.co/ezX7TPOALt 🤗 pic.twitter.com/Cr1FakJ63K