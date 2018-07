Kawhi Leonard llega a Toronto a cambio de DeMar DeRozan, de acuerdo a varios reportes - Noroeste

BALONCESTO

Kawhi Leonard llega a Toronto a cambio de DeMar DeRozan, de acuerdo a varios reportes

El cambio, que es de impacto en la NBA, entre Raptors y Spurs se haría oficial este mismo miércoles

Noroeste / Redacción

18/07/2018 | 11:09 AM

La NBA se sigue sacudiendo previo al inicio de la temporada 2018-2019.

Kawhi Leonard, uno de los jugadores más condiciados de esta temporada muerta, ya tiene nuevo equipo, luego de ser traspasado de los Surs de San Antonio a los Raptors de Toronto, de acuerdo a varias fuentes enteradas del movimiento, que aún requiere ser anunciada oficialmente por ambos clubes.

La quinteta texana también enviaría a Danny Green a suelo canadiense, mientras que ellos recibirán al también estelar DeMar DeRozan, Jacob Poeltl y una selección de primera ronda protegida.

Los Raptors y los Spurs han negociado el canje durante las últimas dos semanas y se espera que este miércoles se haga oficial ante la liga, según información de ESPN.

Leonard podría jugar solo una temporada en Toronto, ya que el próximo año será agente libre y ya ha dejado en claro que le gustaría ponerse el jersey de Los Angeles Lakers. Para evitar que se vaya, los Raptors tendrían que ofrecerle un contrato por cinco años y 190 millones de dólares.

A falta de que se haga oficial, DeRozan ya reaccionó en su cuenta de Instagram. El equipo le había dicho que no lo cambiaría a otra franquicia, de acuerdo con fuentes cercanas al jugador.

"Te dicen una cosa y hacen otra. No puedes confiar en ellos. No hay lealtad en este juego. Te venden rápidamente por un poco de nada. Pronto, lo entenderán. No molestar", escribió DeRozan en una Instagram Story. (Con información de Medio Tiempo)