Keanu Reeves y Alex Winter se embarcan en una nueva aventura en el trÃ¡iler de Bill & Ted Face the Music

MÉXICO._ Luego de casi 30 años de espera, la tercera entrega de Bill & Ted dio signos de vida. La película protagonizada por Keanu Reeves y Alex Winter presentó el primer tráiler de Bill & Ted Face the Music.

A través de la cuenta de Twitter oficial de la película se compartió el primer avance junto al mensaje “Whoa ¡La espera finalmente ha terminado, muchachos! Keanu Reeves y @Winter ¡protagonice el primer avance oficial de Bill & Ted Face the Music! ¡Ver ahora! Y recuerde: sean excelentes el uno con el otro (sic)”.

En el tráiler se observa a ambos protagonistas viajar por el tiempo luego de reunirse con un ser del futuro para intentar salvar al mundo.

Whoa. The wait is finally over, dudes! Keanu Reeves and @Winter star in the first official trailer for Bill & Ted Face the Music! Watch now! And remember: be excellent to each other. 🎸⚡ #BillAndTed3 #FaceTheMusic #BillAndTedDay pic.twitter.com/oh7Oj3mVK3