Kenley Jansen dice que no les lanzará a los Astros de Houston esta campaña

l pítcher de los Dodgers de Los Ángeles aún se siente ofendido por el título que ganaron los Astros a los Dodgers en la Serie Mundial del 2017

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, dijo que esta temporada "no les lanzaré nada" a los Astros de Houston.

Jansen aún se siente ofendido por el título que ganaron los Astros a los Dodgers en la Serie Mundial del 2017, cuando el equipo tejano incurrió en robo de señales.

Debido al retraso del inicio del campeonato por la pandemia del coronavirus, y con una temporada con un formato de sólo 60 juegos, en las combinaciones los Astros y los Dodgers deberán enfrentarse.

Anteriormente, los Dodgers y los Astros no estaban programados para enfrentarse en juegos interligas de este año, pero el cambio de calendario hará que se enfrenten en su división y en la división geográficamente correspondiente de la otra liga para reducir los viajes y evitar el riesgo del coronavirus.

Además de jugar 40 juegos contra equipos de la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers jugarán 20 juegos contra la División Oeste de la Liga Americana, en donde se encuentran los Astros.

Al respecto, Jansen dijo durante una entrevista en "The Sedano Show", en Los Ángeles, que "No voy a tirarles".

Dijo que siente que los Dodgers fueron engañados en 2017 y que deberían ser considerados los verdaderos campeones de ese año.

"Siento que somos los verdaderos campeones en 2017. Deberíamos ser nosotros, nos engañaron. Pero si vamos a jugar contra los Astros este año, no voy a lanzarles nada. Eso no es agradable. No deseo que nadie haga lo que ellos hicieron".

LEER: Estamos en deuda con nuestros fans: Rob Manfred

(Con información de EFE vía Yahoo)