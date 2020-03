Kenny Rogers, leyenda de la mÃºsica country, fallece a los 81 aÃ±os

Kenny Rogers, leyenda de la música country, fallece a los 81 años

El cantante estadounidense ocupó los primeros sitios de las listas de música pop y country durante los años 80 y 90 y ganó tres premios Grammy

noroeste.com

El cantautor y actor estadounidense Kenny Rogers, considerado una leyenda de la música country de Estados Unidos, falleció la madrugada de este sábado 21 de marzo, a la edad de 81 años, por causas naturales, en su residencia de Sandy Springs, Georgia, donde estaba en cuidados paliativos, según comunicó su agente Keith Hagan.

Rogers ocupó los primeros sitios de las listas de música pop y country durante los años 80 y 90 y ganó tres premios Grammy. Sus más famosas baladas incluyen, entre muchas otras, "The Gambler", "Lucille" y "Coward of the County", en una carrera que abarcó más de seis décadas, durante las cuales también incursionó en el jazz y el folk.

Otros éxitos incluyeron "You decorated my life", "Every time two fools collide" con Dottie West, "Don't fall in love with a dremer" con Kim Carnes y "Coward of the country", además de "Lady", escrita por Lionel Richie, que encabezó las listas de popularidad durante seis semanas seguidas en 1980.

En una ocasión resumió su popularidad explicando que pensaba que sus baladas "dicen lo que todo hombre quiere decir y lo que toda mujer quiere escuchar". Rogers fue introducido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013 y, ese mismo año, recibió un galardón de Trayectoria Artística de la Asociación de Música Country.

Durante su carrera, Rogers frecuentemente trabajó en dueto con mujeres cantantes, entre ellas, con Dolly Parton. Los dos se reunieron por sugerencia de Barry Gibb, de los Bee Gees, quien escribió para ellos "Islands in the Stream", un éxito rotundo para el dúo en 1983.

Como actor será recordado por su personaje de jugador profesional en la serie de televisión "The Gambler", donde interpretó una de sus canciones más recordadas. Rogers prosperó en su carrera durante unos 60 años antes de retirarse de las giras en 2017 a los 79 años.

El cantante estadounidense también era empresario y encabezó varias negocios a lo largo de los años, principalmente en los sectores inmobiliario y restaurador. Se casó cinco veces y tuvo cinco hijos.

Asimismo. era un apasionado por la fotografía que condujo a varios libros, así como a una autobiografía, "Making It With Music". Además, tenía una cadena de restaurantes llamada “Kenny Rogers Roasters” y también estuvo involucrado en numerosas causas benéficas.

- Con información de BBC y La Vanguardia