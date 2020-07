Kenny Stills, receptor de los Texans, es liberado luego de ser arrestado en una protesta, en Louisville

LOUISVILLE._ El receptor abierto de los Texans de Houston, Kenny Stills, fue liberado de la cárcel este miércoles tras ser arrestado el martes en Louisville (Kentucky) y enfrenta un cargo de delito grave después de participar en una protesta en la casa del fiscal general de ese estado.

Stills, de 28 años de edad, fue acusado de intimidar a un participante en un proceso legal, un delito grave, según el registro de reservas de la cárcel de Louisville.

El receptor publicó en sus redes sociales la foto policial.

“Good trouble” with my brothers and sisters- organized by @untilfreedom.

Arrested for peacefully protesting. While Breonnas Taylor’s murderers are still out on the street.#ArrestTheCops #JusticeForBreonna#BlackLivesMatter pic.twitter.com/GmJUjl7Ezv